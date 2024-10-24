2024.10.24 07:02

Главизбирком: в течение двух дней досрочного голосования свою волю выразили 96 000 избирателей

 
ELTA
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Išankstinis balsavimas antrame Seimo rinkimų ture
Išankstinis balsavimas antrame Seimo rinkimų ture
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В течение двух дней досрочного голосования во втором туре выборов в Сейм проголосовали почти 96 000 избирателей. По данным Главной избирательной комиссии (Главизбирком), это 4,5% от общего числа избирателей.

Сообщается, что в первый день досрочного голосования наиболее активное участие в голосовании принимали избиратели Центрально-Жалякальнисского и Утенского округов города Каунаса. Явка избирателей в этих округах уже превысила 7%.

Активно избирают Сейм избиратели Шешкинско-Шнипишкского, Жирмунайского, Йотвингского, Юстинишкско-Виршулишкского, Селос западного и Нальшяйского северного округов. Они уже достигли 6-процентного показателя активности. Наиболее пассивными пока являются избиратели округа Марю и Вильнюсского южного округа. Явка избирателей в этих округах составляет менее 2%.

Подчеркивается, что в среду началось голосование также в учреждениях здравоохранения, социальной защиты и социального обеспечения, воинских частях и местах исполнения наказаний, где избирателям предоставляется возможность избрать депутатов Сейма по месту их пребывания. Всего в этих учреждениях уже проголосовали почти 6 тыс. избирателей.

Досрочное голосование во втором туре выборов в Сейм продолжается и продлится до четверга 20.00 ч.

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