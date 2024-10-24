Главизбирком: в течение двух дней досрочного голосования свою волю выразили 96 000 избирателей

Сообщается, что в первый день досрочного голосования наиболее активное участие в голосовании принимали избиратели Центрально-Жалякальнисского и Утенского округов города Каунаса. Явка избирателей в этих округах уже превысила 7%.

Активно избирают Сейм избиратели Шешкинско-Шнипишкского, Жирмунайского, Йотвингского, Юстинишкско-Виршулишкского, Селос западного и Нальшяйского северного округов. Они уже достигли 6-процентного показателя активности. Наиболее пассивными пока являются избиратели округа Марю и Вильнюсского южного округа. Явка избирателей в этих округах составляет менее 2%.