2024.10.23 07:00

Главизбирком: в первый день досрочного голосования во 2 туре голосовало более 37 000 избирателей

 
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ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В первый день досрочного голосования во втором туре выборов в Сейм проголосовало более 37 000 избирателей. По данным Главной избирательной комиссии (Главизбирком), это 1,8% от общего числа избирателей.

Сообщается, что в первый день досрочного голосования наиболее активно голосовали избиратели Центрально-Жалякальнисского округа города Каунаса. Явка избирателей в этом округе уже превысила 3,2%.

Также активно выбирают депутатов Сейма избиратели Утенского, Шешкинско-Шнипишкского и Жирмунайского округов города Вильнюса. Они также стремительно приближаются к 3% явке избирателей по округу.

Наиболее пассивными пока являются избиратели Марю, Вильнюсского южного, Гарлявского, Шяуляйского краевого, Раудондварисского и Балтийского избирательных округов. Явка избирателей в этих округах составляет менее 1%.

Досрочное голосование во втором туре выборов в Сейм продолжится и продлится до четверга 20.00 ч.

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