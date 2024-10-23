Главизбирком: в первый день досрочного голосования во 2 туре голосовало более 37 000 избирателей

Сообщается, что в первый день досрочного голосования наиболее активно голосовали избиратели Центрально-Жалякальнисского округа города Каунаса. Явка избирателей в этом округе уже превысила 3,2%.

Также активно выбирают депутатов Сейма избиратели Утенского, Шешкинско-Шнипишкского и Жирмунайского округов города Вильнюса. Они также стремительно приближаются к 3% явке избирателей по округу.

Наиболее пассивными пока являются избиратели Марю, Вильнюсского южного, Гарлявского, Шяуляйского краевого, Раудондварисского и Балтийского избирательных округов. Явка избирателей в этих округах составляет менее 1%.