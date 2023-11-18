Главизбирком просит жителей проверить срок действия личных документов

После обновления законов, действует установка, в соответствии с которой, жителей, срок действия документов которых истек больше года назад, автоматически не будут включать в списки избирателей.

"По нашим данным, сейчас есть 14 099 избирателей, срок действия документов которых истек больше года назад. Это немалое число, было бы обидно, если бы из-за такой оплошности человеку пришлось бы обращаться в Главизбирком, поэтому я призываю избирателей проверить срок действия документов и поменять их, если срок истек или подходит к концу", – сказала председатель ГИК Лина Петронене.

ГИК уже готовит порядок составления списков избирателей.

По данным Петронене, "у избирателей есть право голоса, даже., если их документы не действительны, но в таком случае, если срок годности документа истек больше года назад, избирателям придется делать дополнительные шаги, чтобы проголосовать. ГИК сделает все возможное, чтобы как можно больше избирателей узнало о новом порядке и успело поменять документы".