Главизбирком Литвы публикует список мест и время для голосования

Главизбирком указывает, что в главный день выборов в Сейм, 13 октября, двери избирательных участков откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов. Правда, важно знать, что на этот раз в воскресенье выборов можно будет проголосовать только на своем избирательном округе.
"Это связано с тем, что половина членов Сейма избирается в одномандатных округах, а бюллетени для каждого из 71 одномандатного округа будут разными, и избиратели имеют право голосовать только за кандидатов одномандатного округа, где они задекларировали место жительства“, - отмечает ГИК.
Избиратели также будут иметь возможность проголосовать досрочно. 8-10 октября с 7.00 час. до 20.00 час. можно будет проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и в дополнительных местах для голосования.
Все избиратели могут проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.
Сообщается, что в Вильнюсе можно будет проголосовать досрочно в пяти местах: в здании Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституцийос/Konstitucijos pr. 3), в здании Вильнюсского районного самоуправления (ул. Ринктинес/Rinktines 50), в Школе бизнеса Вильнюсского университета (ал. Саулетекё/Saulėtekio 22), на площади им. А. Сахарова возле Дворца печати и на Лукишкской площади в центре города.
Избирателям, которые не смогут прийти на избирательные участки по уважительным причинам, будет предоставлена возможность проголосовать по месту своего нахождения. 9-11 октября голосование будет организовано в больницах, учреждениях социального обеспечения, воинских частях и местах исполнения наказаний.
11-12 октября члены избирательных комиссий организуют голосование на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, лица, недееспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.
ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является документ, удостоверяющий личность: паспорт или удостоверение личности.
Чтобы не стоять в очередях в воскресенье на выборах, избирателям рекомендуется прийти в утренние часы голосования, с 7 до 9 часов утра.