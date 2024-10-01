Главизбирком Литвы публикует список мест и время для голосования

Главизбирком указывает, что в главный день выборов в Сейм, 13 октября, двери избирательных участков откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов. Правда, важно знать, что на этот раз в воскресенье выборов можно будет проголосовать только на своем избирательном округе.

"Это связано с тем, что половина членов Сейма избирается в одномандатных округах, а бюллетени для каждого из 71 одномандатного округа будут разными, и избиратели имеют право голосовать только за кандидатов одномандатного округа, где они задекларировали место жительства“, - отмечает ГИК.