2024.10.01 10:20

Главизбирком Литвы публикует список мест и время для голосования

 
Айсте Якчене
ru.DELFI.lt
Išankstinis balsavimas rinkimuose į Europos Parlamentą
Išankstinis balsavimas rinkimuose į Europos Parlamentą
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Главная избирательная комиссия (ГИК) публикует список мест для голосования и время, когда избиратели смогут проголосовать на выборах в Сейм Литвы.

Главизбирком указывает, что в главный день выборов в Сейм, 13 октября, двери избирательных участков откроются в 7 часов утра и будут ждать избирателей до 20 часов. Правда, важно знать, что на этот раз в воскресенье выборов можно будет проголосовать только на своем избирательном округе.

"Это связано с тем, что половина членов Сейма избирается в одномандатных округах, а бюллетени для каждого из 71 одномандатного округа будут разными, и избиратели имеют право голосовать только за кандидатов одномандатного округа, где они задекларировали место жительства“, - отмечает ГИК.

Избиратели также будут иметь возможность проголосовать досрочно. 8-10 октября с 7.00 час. до 20.00 час. можно будет проголосовать в зданиях всех 60 муниципалитетов Литвы и в дополнительных местах для голосования.

Все избиратели могут проголосовать в любом месте досрочного голосования, независимо от того, где они задекларировали свое место жительства.

Сообщается, что в Вильнюсе можно будет проголосовать досрочно в пяти местах: в здании Вильнюсского городского самоуправления (пр. Конституцийос/Konstitucijos pr. 3), в здании Вильнюсского районного самоуправления (ул. Ринктинес/Rinktines 50), в Школе бизнеса Вильнюсского университета (ал. Саулетекё/Saulėtekio 22), на площади им. А. Сахарова возле Дворца печати и на Лукишкской площади в центре города.

Избирателям, которые не смогут прийти на избирательные участки по уважительным причинам, будет предоставлена ​​возможность проголосовать по месту своего нахождения. 9-11 октября голосование будет организовано в больницах, учреждениях социального обеспечения, воинских частях и местах исполнения наказаний.

11-12 октября члены избирательных комиссий организуют голосование на дому. Избиратели с ограниченными возможностями, люди, которые за ними ухаживают на дому, лица, недееспособные по причине болезни, а также избиратели в возрасте 70 лет и старше могут голосовать дома.

ГИК напоминает, что самым важным документом избирателя при голосовании является документ, удостоверяющий личность: паспорт или удостоверение личности.

Чтобы не стоять в очередях в воскресенье на выборах, избирателям рекомендуется прийти в утренние часы голосования, с 7 до 9 часов утра.

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