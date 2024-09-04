2024.09.04 18:18

Главизбирком Литвы призывает 13 октября голосовать на своих избирательных участках

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gyventojai pasakė už ką atidavė balsą Europos Parlamento rinkimuose
Gyventojai pasakė už ką atidavė balsą Europos Parlamento rinkimuose

Главная избирательная комиссия (ГИК) напоминает, что те, кто намерен голосовать на выборах в Сейм 13 октября, должны делать это в своих избирательных округах.

На последних выборах бюллетени были одинаковыми по всей Литве, поэтому проголосовать можно было на любом избирательном участке Литвы. Однако 13 октября половина членов Сейма будет избрана в одномандатных округах, а бюллетени для каждого из 71 одномандатного округа будут разными, сообщает ГИК.

Отмечается, что комиссия уже составила предварительный список избирателей для выборов в Сейм, который передан избирательным округам, чтобы те могли начать подготовку к предстоящему процессу голосования.

Поскольку список избирателей составляется на основе данных Регистра жителей Литвы, избиратели приписываются к конкретному избирательному округу по декларированному месту жительства, поясняют в ГИК.

Отмечается, что воспользоваться правом досрочного голосования смогут все без исключения. Сделать это можно будет в течение недели выборов в Сейм, во время I и II туров, со вторника по четверг, в любом муниципалитете Литвы, независимо от того, где декларировано место жительства лица.

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