Глава СРФП: надеемся, скоро удастся пообщаться со Степуконисом

"Есть разная информация. И в СМИ она есть. Мы ее проверяем. Я верю и надеюсь, kadчто вскоре мы сможем поговорить. (...) Кроме того, в истории Степукониса часть мозаики не собрана", – сказал Кишкис в интервью на LRT 9 февраля.
Прокуратура в пятницу распространила заявление, в котором напомнила, что в ноябре 2023 г. было начато досудебное расследование по подозрению в присвоении имущества фонда частного капитала Baltcap AS и непосредственно или опосредованно принадлежащего компаниям данного фонда, в особо крупном размере – более 20 млн евро.
"Установлено, что в финансовых операциях, расследуемых в обоих досудебных расследованиях, фигурируют одни и те же компании и одни и те же банковские счета, совпадают сроки осуществления денежных переводов, расследуемых в обоих досудебных расследованиях, а также иные обстоятельства, существенные для оценки законности действий и обстоятельств. (...)
Поэтому старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры эти новые обстоятельства, которые не были известны и установлены при принятии прокурором постановление о прекращении досудебного расследования в 2022 г., расценил как вновь открывшиеся обстоятельства, имеющие значение для надлежащего расследования дела и обосновывающие необходимость продолжения уголовного преследования по делу о легализации имущества, добытого преступным путем.
Приняв во внимание наличие основания для возобновления досудебного расследования по делу, старший прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры своим постановлением отменил принятое в августе 2022 г. постановление прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры о прекращении досудебного расследования по факту легализации имущества, добытого преступным путем., и возобновил данное досудебное расследование", – говорится в пресс-релизе.
О возобновлении досудебного расследования была уведомлена Европейская прокуратура, которая контролирует досудебное расследование по делу о присвоении имущества в особо крупном размере.
"Мы считаем, что Ш. Степуконис, пользуясь случаем и своей занимаемой должностью, присвоил более 27 млн евро. Это расследование проводилось в другом учреждении досудебного расследования, организованное Вильнюсской окружной прокуратурой, однако в январе этого года было принято решение о передаче досудебного расследования в СРФП. Его организацию взяла на себя Европейская прокуратура", – добавил на пресс-конференции начальник управления спецзаданий СРФП Робертас Шадянецас.