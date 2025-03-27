Глава спасательной операции в Пабраде: где именно утонул броневик – мы не знаем

„Не хочу спекулировать, поскольку каждый раз мы сталкиваемся то с одним, то с другим вызовом – то вода течет, то ил. (...) Поэтому я не могу точно сказать“, – заметил он, сказав, что транспортное средство может находиться на глубине 3–5 м.

Он заверил, что пока сложно прогнозировать, сколько времени займет вытаскивание машины из болота.

„Сейчас проводят операцию по извлечению бронемашины из болота. За моей спиной работает техника, выравнивающая дорогу, чтобы могли подъехать другие машины, выкапывают грунт и пытаются добраться дом места, где находится бронемашина“, – заметил лейтенант.

„Конкретное место нам неизвестно. Мы знаем столько, сколько показали датчики, миноискатели и попытки достать до транспортного средства с помощью металлических прутьев. Поэтому мы не можем точно указать глубину, мы не знаем, как оно стоит на дне – не можем сказать“, – сказал Буйкус.

По словам Буйкуса, в спасательной операции участвуют и эксперты гражданских компаний и Департамента госбезопасности и спасения.

„Сейчас укрепляют берег, чтобы можно было подъехать на тяжелой технике, когда выяснится, где точно находится машина (...), тогда мы ее подцепим и будем вытаскивать с помощью другой такой бронемашины“, – пояснил он.

На месте происшествия, по словам лейтенанта, работают бульдозеры, экскаваторы, эвакуаторы, а также задействован насос, заказана машина с насосом для изъятия грунта.

Буйкус заверил, что по его сведениям, Литовская армия ранее с подобной операцией не сталкивалась.

„По крайней мере, по моим сведениям, мы с подобными случаями не сталкивались“, – сказал лейтенант.