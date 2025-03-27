2025.03.27 13:19

Глава спасательной операции в Пабраде: где именно утонул броневик – мы не знаем

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
JAV karių gelbėjimo operacija Pabradėje
JAV karių gelbėjimo operacija Pabradėje
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Глава операции по спасению пропавших военных на полигоне в Пабраде лейтенант Аушрюс Буйкус сказал, что пока неизвестно, в каком конкретно месте утонула бронемашина. По его словам, трудно прогнозировать и то, когда его удастся извлечь из воды.

„Конкретное место нам неизвестно. Мы знаем столько, сколько показали датчики, миноискатели и попытки достать до транспортного средства с помощью металлических прутьев. Поэтому мы не можем точно указать глубину, мы не знаем, как оно стоит на дне – не можем сказать“, – сказал Буйкус.

„Сейчас проводят операцию по извлечению бронемашины из болота. За моей спиной работает техника, выравнивающая дорогу, чтобы могли подъехать другие машины, выкапывают грунт и пытаются добраться дом места, где находится бронемашина“, – заметил лейтенант.

Он заверил, что пока сложно прогнозировать, сколько времени займет вытаскивание машины из болота.

„Не хочу спекулировать, поскольку каждый раз мы сталкиваемся то с одним, то с другим вызовом – то вода течет, то ил. (...) Поэтому я не могу точно сказать“, – заметил он, сказав, что транспортное средство может находиться на глубине 3–5 м.

По словам Буйкуса, в спасательной операции участвуют и эксперты гражданских компаний и Департамента госбезопасности и спасения.

„Сейчас укрепляют берег, чтобы можно было подъехать на тяжелой технике, когда выяснится, где точно находится машина (...), тогда мы ее подцепим и будем вытаскивать с помощью другой такой бронемашины“, – пояснил он.

На месте происшествия, по словам лейтенанта, работают бульдозеры, экскаваторы, эвакуаторы, а также задействован насос, заказана машина с насосом для изъятия грунта.

Буйкус заверил, что по его сведениям, Литовская армия ранее с подобной операцией не сталкивалась.

„По крайней мере, по моим сведениям, мы с подобными случаями не сталкивались“, – сказал лейтенант.

„Я лично работаю в рамках этой операции с утра минувшего дня. Спасательная операция проводилась и раньше, однако я не могу сказать, какие службы участвовали. Я знаю, что участвуют поисковые вертолеты, велись поиски. Но когда это было, я не могу сказать“, – информировал он.

Напомним, что военные пропали 25 марта в 16.45 ч., на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде пропали четверо военных на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88.

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