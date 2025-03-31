Глава спасательной операции: осуществление плана заняло меньше времени, чем предполагали

Журналисты сообщают, что на полигон заехали, а потом с него выехали автомобили похоронных служб.
Глава поисково-спасательной операции полковник-лейтенант Аушрюс Буйкус прокомментировал ситуацию.
„Я могу подтвердить, что транспортное средство достали, сейчас проводят процессуальные действия. Масштаб самой операции пока приостановлен, ждем подтверждений“, – сказал он.
По его словам, сейчас осматривают бронемашину.
„Я сейчас не могу комментировать специфику работы сотрудников и военных, которые этим занимаются, что именно они делают. Из соображений этики о телах военных комментариев не будет“, – сказал Буйкус.
„Я с этим напрямую не был связан. Я отвечал за вытаскивание бронемашины. Что знаю, то могу комментировать“, – сказал он.
Буйкус прибавил, что после всех процессуальных действий бронемашину с места происшествия увезут.
Это тоже будет частью операции, сам вывоз, ведь это тяжелое транспортное средство, его погрузка и вывоз требуют мощностей и планирования“, – сказал он.
Он сказал, что не присутствовал при вытаскивании машины из болота, поэтому не может сказать, как она выглядела и в каком положении были люки.
„Участвовали литовские и американские служащие, которым полагалось при этом присутствовать“, – заметил Буйкус.
„Могу сказать, что бронемашина не стояла ровно, она была накренена. <...> Весь процесс проходил по плану. Насколько я знаю, можно сказать, операция заняла меньше времени, нежели планировали. Процесс вытаскивания был нормальным“, – сказал он.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.
Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы. В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена бронемашина, она утонула в болоте.