2025.03.31 15:13

Глава спасательной операции: осуществление плана заняло меньше времени, чем предполагали

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Aušrius Buikus dalinasi pasibaigusios gelbėjimo operacijos informacija
Aušrius Buikus dalinasi pasibaigusios gelbėjimo operacijos informacija
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

31 марта утром поступила информация о том, что на полигоне в Пабраде из болота вытащили пропавшую гусеничную бронемашину. Генпрокурор в понедельник заявила, что начато расследование в связи со смертью американских военных. Пока больше никаких комментариев не поступает.

Что известно:

  • прокуратура расследует обстоятельства смерти американских военных;

  • в понедельник рано утром бронемашину вытащили из болота;

  • о судьбе военных пока ничего не известно, сначала проинформируют их семьи;

  • на месте происшествия работает Литовская военная полиция и американские следователи;

  • бронемашину вытащили две бронемашины M88 и два бульдозера;

  • министр обороны Литвы сказала, что если после извлечения машины не будут получены ответы на все вопросы, то работы продолжатся.

Журналисты сообщают, что на полигон заехали, а потом с него выехали автомобили похоронных служб.

Глава поисково-спасательной операции полковник-лейтенант Аушрюс Буйкус прокомментировал ситуацию.

„Я могу подтвердить, что транспортное средство достали, сейчас проводят процессуальные действия. Масштаб самой операции пока приостановлен, ждем подтверждений“, – сказал он.

По его словам, сейчас осматривают бронемашину.

„Я сейчас не могу комментировать специфику работы сотрудников и военных, которые этим занимаются, что именно они делают. Из соображений этики о телах военных комментариев не будет“, – сказал Буйкус.

„Я с этим напрямую не был связан. Я отвечал за вытаскивание бронемашины. Что знаю, то могу комментировать“, – сказал он.

Буйкус прибавил, что после всех процессуальных действий бронемашину с места происшествия увезут.

Это тоже будет частью операции, сам вывоз, ведь это тяжелое транспортное средство, его погрузка и вывоз требуют мощностей и планирования“, – сказал он.

Он сказал, что не присутствовал при вытаскивании машины из болота, поэтому не может сказать, как она выглядела и в каком положении были люки.

„Участвовали литовские и американские служащие, которым полагалось при этом присутствовать“, – заметил Буйкус.

„Могу сказать, что бронемашина не стояла ровно, она была накренена. <...> Весь процесс проходил по плану. Насколько я знаю, можно сказать, операция заняла меньше времени, нежели планировали. Процесс вытаскивания был нормальным“, – сказал он.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.

Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы. В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена бронемашина, она утонула в болоте.

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