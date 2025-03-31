Глава спасательной операции: осуществление плана заняло меньше времени, чем предполагали

„Я с этим напрямую не был связан. Я отвечал за вытаскивание бронемашины. Что знаю, то могу комментировать“, – сказал он.

„Я сейчас не могу комментировать специфику работы сотрудников и военных, которые этим занимаются, что именно они делают. Из соображений этики о телах военных комментариев не будет“, – сказал Буйкус.

По его словам, сейчас осматривают бронемашину.

„Я могу подтвердить, что транспортное средство достали, сейчас проводят процессуальные действия. Масштаб самой операции пока приостановлен, ждем подтверждений“, – сказал он.

Журналисты сообщают, что на полигон заехали, а потом с него выехали автомобили похоронных служб.

министр обороны Литвы сказала, что если после извлечения машины не будут получены ответы на все вопросы, то работы продолжатся.

бронемашину вытащили две бронемашины M88 и два бульдозера;

о судьбе военных пока ничего не известно, сначала проинформируют их семьи;

в понедельник рано утром бронемашину вытащили из болота;

Буйкус прибавил, что после всех процессуальных действий бронемашину с места происшествия увезут.

Это тоже будет частью операции, сам вывоз, ведь это тяжелое транспортное средство, его погрузка и вывоз требуют мощностей и планирования“, – сказал он.

Он сказал, что не присутствовал при вытаскивании машины из болота, поэтому не может сказать, как она выглядела и в каком положении были люки.

„Участвовали литовские и американские служащие, которым полагалось при этом присутствовать“, – заметил Буйкус.