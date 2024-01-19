Глава СОГГ: трудно поверить в версию белорусов, которые сошли с поезда в Вильнюсе

"По их словам, они ехали транзитом и хотели полюбоваться Вильнюсом, поэтому хотели сойти в Вильнюсе", – сказал LRT 19 января Любаев.
"На самом деле в такую версию поверить сложно. Надо заметить, что эти люди ехали транзитом из Калининграда в Санкт-Петербург, видимо, они просто хотели сойти в Литве" – прибавил он.
Любаев подчеркнул, что на данный момент граждане третьих стран, которые могут приехать в Литву, могут сойти с поезда в Кене или Кибартай. Таких случаев, когда эти люди пытаются сойти с поезда в других городах, бывает немного.
"Таких случаев немного. За прошлый год не было ни одного", –сказал глава СОГГ.
О отметил, что в 2023 году было 100 нарушений, связанных с разрешениями перемещаться по территории Литвы.
"Это случаи, когда у людей был документ облегченного транзита в Калининград находились в Литве дольше положенного. Но что касается поездов – таких случаев не было", – сказал Любаев.
Напомним, что в среду вечером на столичном железнодорожном вокзале были задержаны двое граждан Беларуси.
Полиция сообщала, что 17 января, в 22.20 ч. на столичном железнодорожном вокзале из остановившегося поезда Калининград-Санкт-Петербург вышли двое мужчин. Их задержала охрана вокзала. Выяснилось, что это граждане Беларуси, один 1980, а другой 1972 г.р.
У обоих мужчин были действующие шенгенские визы. Белорусы на том же поезде уехали в Беларусь. Их охраняли до станции "Кена", чтобы не вышли из поезда повторно.
По словам представителя Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что недоразумение произошло по ошибке персонала поезда. В Вильнюсе персонал по неизвестной причине открыл двери вагона. Двое пассажиров заметили это и вышли.
"На Вильнюсском железнодорожном вокзале сейчас нет КПП. Поезд делает в Вильнюсе лишь техническую остановку. Пассажиры не могут выйти из поезда в Вильнюсе. Пассажиры могут выйти в Кене, где есть КПП", - сказал Мишутис.
По его словам, документы у белорусов, которые сошли с поезда в Вильнюсе, были в порядке, у них были шенгенские визы, они могли сойти с поезда в Кене, но не стали этого делать, поехали дальше.