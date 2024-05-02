Глава Соцмина Литвы: минимальная зарплата в стране в следующем году может быть больше 1000 евро

"Рассуждения верные, минимальная зарплата должна расти, как об этом договорились социальные партнеры. Эти дискуссии проходят и будут продолжены до утверждения окончательных цифр, однако минимальная зарплата должна быть выше уровня нищеты, ее рост должен быть более значительным", – сказала 2 мая в интервью Žinių radijas Навицкене.
"Мы можем надеяться, (что в следующем году минимальная зарплата будет выше 1000 евро). Конечно, это окончательно должно утвердить правительство, об этом еще должны договориться социальные партнеры. Какой будет экономическая ситуация в конце переговоров, пока неизвестно, но формула позволит это сделать", – заметила министр.
Напомним, что в 2024 году минимальная зарплата увеличилась до 924евро "на бумаге", а необлагаемый налогами размер (ННР) – до 747 евро. Минимальная зарплата "на руки" в Литве выросла на 75,22 евро и составляет 708,4 евро.
В проекте налоговой реформы правительства, переданном сейму, сказано, что к 2028 году минималка должна сравняться с ННР. В 2028 г. минимальная зарплата должна составлять почти 1200 евро.