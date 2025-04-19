Глава Соцмина: льготный НДС на отопление был социально несправедливым

„Мы должны это признать, эта льгота, которой пользовались и богатые люди, была необоснованной. Есть немало людей, которые могут платить полную цену. Мы отказываемся от этой льготы потому, что надо восстановить социальную справедливость“, – сказала глава Соцмина.

„Люди с самыми большими доходами должны платить. А тем, кто не может, поможет государство“, – заверила Ругинене.

По ее словам, после упразднения универсальной льготы больше внимания уделят нуждающимся в помощи. Кроме того, министр заметила, что после повышения цен на отопление, скорее всего, станет больше людей, которым нужна компенсация за отопление.