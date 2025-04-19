Глава Соцмина: льготный НДС на отопление был социально несправедливым

„Мы должны это признать, эта льгота, которой пользовались и богатые люди, была необоснованной. Есть немало людей, которые могут платить полную цену. Мы отказываемся от этой льготы потому, что надо восстановить социальную справедливость“, – сказала глава Соцмина.
„Люди с самыми большими доходами должны платить. А тем, кто не может, поможет государство“, – заверила Ругинене.
По ее словам, после упразднения универсальной льготы больше внимания уделят нуждающимся в помощи. Кроме того, министр заметила, что после повышения цен на отопление, скорее всего, станет больше людей, которым нужна компенсация за отопление.
„Мы должны будем больше внимания уделить жителям с самыми небольшими доходами. Система сегодня такая, что муниципалитеты могут сами выделять компенсации на отопление. Скорее всего, после повышения цен таких заявок будет больше“, – заметила Ругинене.
„В законе предусмотрена максимальная часть доходов, какую человек может потратить на отопление. Если цены будут выше, то государство должно будет выплачивать компенсацию“, – пояснила министр.
Ранее сообщалось, что в пакете изменений налогов Минфин предложил отказаться от льготного НДС на отопление, горячую воду и дрова.
По данным Минфина, в результате бюджет получит 65,1 млн. евро.