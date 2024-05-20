Глава Службы охраны госграницы: решение ЕCПЧ по поводу граждан Кубы было чрезмерным

"Без сомнения, пока идут судебные разбирательства, никаких ни высылок, ни пропусков не происходит. Это решение ЕСПЧ было чрезмерным, поскольку по нашим законам мы в любом случае не могли их не пустить, поскольку они обжаловали решение Департамента миграции", – заявил Р. Любаев на пресс-конференции в понедельник.
Глава СОГГ заверил, что ответственность за решение не пускать кубинцев несет Департамент миграции. Однако, подчеркивает он, такая процедура применяется при реализации порядка, предусмотренного действующим литовским законодательством.
"СОГГ выполняет решения Департамента миграции, мы не предпринимаем никаких действий по собственной инициативе.
В данном конкретном случае было принято решение отклонить их ходатайства о предоставлении убежища. Их не пустили в страну, потому что по нашему действующему законодательству к людям, просящим убежища на границе, в пунктах пропуска, применяется пограничная процедура. Их не пускают, хотя они находятся на территории Литвы, и только после того, как Департамент миграции примет решение о начале рассмотрения вопроса о предоставлении убежища, их пускают", – сказал Р. Любаев.
"В данном случае граждане Кубы не воспользовались своим правом на обжалование решения Департамента миграции, в результате чего их не пустили. Сейчас они изъявили желание обжаловать решение Департамента миграции, этим гражданам будет оказана юридическая помощь", – добавил он.
Как сообщалось ранее, кубинцы подали жалобу на Литву после того, как на прошлой неделе их должны были отправить обратно в Беларусь. Однако, когда кубинские граждане начали блокировать дорогу, пограничники отвезли их в Центр регистрации иностранцев.
Когда Служба охраны государственной границы (СОГГ) в четверг попыталась вернуть в Беларусь семерых кубинцев, которым не разрешили остаться в Литве, те начали блокировать дорогу.
Кубинцы, попросившие убежища в Литве, прибыли в страну три недели назад. С просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились трое взрослых мужчин, две женщины и две девочки-подростки.