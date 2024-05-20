Глава Службы охраны госграницы: решение ЕCПЧ по поводу граждан Кубы было чрезмерным

"Без сомнения, пока идут судебные разбирательства, никаких ни высылок, ни пропусков не происходит. Это решение ЕСПЧ было чрезмерным, поскольку по нашим законам мы в любом случае не могли их не пустить, поскольку они обжаловали решение Департамента миграции ", – заявил Р. Любаев на пресс-конференции в понедельник.

В данном конкретном случае было принято решение отклонить их ходатайства о предоставлении убежища. Их не пустили в страну, потому что по нашему действующему законодательству к людям, просящим убежища на границе, в пунктах пропуска, применяется пограничная процедура. Их не пускают, хотя они находятся на территории Литвы, и только после того, как Департамент миграции примет решение о начале рассмотрения вопроса о предоставлении убежища, их пускают", – сказал Р. Любаев.