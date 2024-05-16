Глава погранслужбы Литвы: ситуация в регионе по-прежнему очень сложная и напряженная

"Та ситуация и так называемое затишье могут быть обманчивыми. В целом ситуация в регионе в плане миграции по-прежнему очень сложная и напряженная. Особенно, когда мы видим рост потоков нелегальной миграции вблизи границы с Польшей. Ежедневно коллеги-польские пограничники фиксируют более 200 мигрантов, пытающихся незаконно проникнуть в Польшу", – заявил Любаев в эфире радиостанции LRT в четверг утром.

По его словам, с учетом ситуации с нелегальной миграцией в регионе, охрана государственной границы ведется в усиленном режиме, литовские пограничники проводят и другие профилактические мероприятия, а граница и подходы к ней постоянно контролируются с воздуха – дронами и с вертолетов. По словам главы СОГГ, такое укрепление границы является одной из причин, почему мигранты, желающие незаконно пересечь границу, обходят Литву.