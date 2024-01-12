Глава МВД Литвы о развитии сети укрытий в стране: 11 муниципалитетов достигли цели

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в настоящее время в 11 муниципалитетах Литвы установлены укрытия, в которых могут спрятаться 60 проц. жителей в городе и 40% – в районах.

"У нас есть 11 муниципалитетов, которые уже достигли намеченной цели – то есть 40% жителей в районах, 60% жителей в крупных городах (могли бы укрыться)", - рассказала А. Билотайте.

"Мы работаем очень активно, и здесь очень важно участие муниципалитетов, потому что муниципалитеты должны видеть объекты, которые имеют потенциал стать укрытием", - добавила министр.

Министерство внутренних дел стремится к тому, чтобы в случае опасности в укрытиях в городах могли укрыться не менее 60% жителей, в районах – не менее 40% жителей.

Весной 2022 года после проведения инвентаризации сооружений коллективной защиты было выявлено около 1,8 тыс. мест, пригодных для укрытия. Тогда было подсчитано, что в случае чрезвычайной ситуации убежищ хватит примерно на полмиллиона или 17% населения страны.

В августе прошлого года было объявлено, что оборудовано достаточно убежищ, чтобы защитить около 30% населения страны.

В октябре прошлого года сообщалось, что за 1,5 года в муниципалитетах была создана сеть из 2,5 тыс. убежищ для защиты жителей от опасностей с воздуха и непрямого обстрела.

В целях повышения безопасности жителей приказом министра внутренних дел для муниципалитетов подготовлены рекомендации по выбору и маркировке укрытий.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии