Глава МВД Литвы о развитии сети укрытий в стране: 11 муниципалитетов достигли цели

"У нас есть 11 муниципалитетов, которые уже достигли намеченной цели – то есть 40% жителей в районах, 60% жителей в крупных городах (могли бы укрыться)", - рассказала А. Билотайте.

"Мы работаем очень активно, и здесь очень важно участие муниципалитетов, потому что муниципалитеты должны видеть объекты, которые имеют потенциал стать укрытием", - добавила министр.

Министерство внутренних дел стремится к тому, чтобы в случае опасности в укрытиях в городах могли укрыться не менее 60% жителей, в районах – не менее 40% жителей.

Весной 2022 года после проведения инвентаризации сооружений коллективной защиты было выявлено около 1,8 тыс. мест, пригодных для укрытия. Тогда было подсчитано, что в случае чрезвычайной ситуации убежищ хватит примерно на полмиллиона или 17% населения страны.

В августе прошлого года было объявлено, что оборудовано достаточно убежищ, чтобы защитить около 30% населения страны.