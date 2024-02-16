Глава МИД после встречи с членами Бундестага: обещание разместить в Литве бригаду - историческое

Во время встречи Ландсбергис поблагодарил Германию за надежное стратегическое партнерство и порадовался прогрессу в вопросе дислокации немецкой бригады в Литве, сообщает МИД Литвы.

"Германия становится европейской опорой в сфере стратегической безопасности Литвы. Обещание министра Бориса Писториуса дислоцировать в Литве тяжелую бригаду - историческое. Эти слова министра должны быть выбиты на стене Ратуши", – цитируются слова Ландсбергиса.

Напомним, что летом 2022 г. Германия обязалась дислоцировать в Литве военную единицу размером с бригаду – такое соглашение было предусмотрено в документе, подписанном канцлером Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.

Летом 2023 г. Писториус заявил, что Берлин готов к дислокации бригады в Литве.

Позже сообщили, что страны намерены подписать двустороннее соглашение о плане переброса военной единицы.