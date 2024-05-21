2024.05.21 15:59

На параде ЛГБТ+ нас ждет большой сюрприз: это будет впервые в истори

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterstock
Как заявил глава Лиги геев Литвы (ЛГЛ) Владимир Симонко, он надеется, что в параде ЛГБТ+ сообщества Lithuanian Pride 2024, который пройдет в Вильнюсе через несколько недель, примут участие и немецкие солдаты, дислоцированные в Литве. По словам организаторов мероприятия, это будет крупнейший фестиваль ЛГБТ+ сообщества в истории Литвы.

"Сейчас мы ведем переговоры с офицерами Бундесвера в Литве по поводу их участия в параде. Если это произойдет, то это будет впервые, когда в параде примут участие и солдаты НАТО", – сказал В. Симонко агентству Elta.

"Немецкое правительство также вносит свой вклад в это мероприятие, тем самым показывая, что права человека ЛГБТ+ в Европе и Литве являются важной частью безопасности страны", – подчеркнул лидер ЛГЛ.

По словам В. Симонко, цель фестиваля сообщества ЛГБТ+, который продлится несколько дней, – напомнить литовским политикам о требованиях сообщества.

"Это день, когда мы можем сплотиться и объединиться во имя всеобщей любви, показать многообразие идентичностей и напомнить политикам о наших требованиях, поскольку надо признать и сожалеть, что за четыре года нынешний Сейм не смог принять ни одного закона, благоприятного для ЛГБТ+ сообщества", — заявил глава ЛГЛ.

"Несмотря на то, часть общества считает, что праздновать нечего, я считаю, что нужно праздновать любовь, продвигать ее и расценивать этот праздник как форму протеста, несмотря на все эти плохие эмоции и разочарования в наших политиках", – сказал В. Симонко.

По словам главы ЛГЛ, бюджет мероприятия в этом году – более 100 тыс. евро.

"Гвоздем программы станет концерт в парке Вингис, и не побоюсь сказать, что это будет самая крупная концертная площадка в странах Балтии за весь период", – сказал В. Симонко, отметив, что на мероприятии ЛГБТ+ сообщества также ожидается участие драг-квин из Канады, Нидерландов, Франции, Бельгии, Швейцарии, Великобритании.

"Думаю, это будет шоу, которого Литва еще никогда не видела", – сказал В. Симонко.

По сообщению организаторов мероприятия, 14 тыс. евро на фестиваль уже выделено по программе Организации фестивалей культуры и искусства в рамках Конкурса проектов по поддержке культуры Вильнюсского городского самоуправления.

Сообщается, что фестиваль начнется 7 июня с международных конференций, а 8 июня, в субботу, в центре столицы пройдет парад и концерт в парке Вингис, на который выдано разрешение на участие до 5 тыс. человек, сообщает Вильнюсская мэрия.

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