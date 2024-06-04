Глава Hanner о парадоксе на рынке недвижимости: в Литве нет такого жилья, которое нужно немцам

По словам главы Hanner Арвидаса Авулиса, все пока еще ждут снижения процентной ставки.
"Мы надеемся, что лето придет и на рынок недвижимости, поскольку здесь мы еще на такой фазе, что снег только начал таять", – сказал он.
Сейчас, по словам собеседника, жилье подорожало.
"Конечно, причиной тому в том числе и высокая процентная ставка", – заметил Авулис. Он не сомневается, что в начале лета Центробанк Европы сообщит о снижении процентной ставки как минимум на 25 пунктов.
По словам главы Hanner, жители Литвы - не только самые счастливые в мире, но и самые большие оптимисты.
"Если люди считают, что они самые счастливые, значит, они оптимисты. Мы видим, сколько у нас желающих инвестировать в недвижимость, видим, сколько денег накоплено. Даже в литовских коммерческих банках сейчас накопили 21 млрд. евро. Значит, денег на рынке много", – сказал Авулис.
Настроения на рынке комментировал и глава Eika development Мартинас Жибуда. По его оценке, Литва в Европе смотрится неплохо, поскольку не было больших падений цен, не было и снижения числа сделок.
"На рынке первичного жилья ситуация уже три года стабильная", – сказла он.
Жибуда заметил, что на Западе люди столько жилья не покупают, потому что не могут себе позволить.
"В Швеции, в Скандинавии оплата ипотеки может быть передана другим поколениям, детям. У банков там другие условия. Думаю, там люди хотели бы покупать, но не могут себе позволить", – сказал собеседник.
"Мы не ценим, сколько у нас зелени, сколько у нас пространства. Кто был в Западной Европе, в Азии, понимает, какая там плотность населения, интенсивность. У нас широкие города, не надо их расширять, это дорого стоит. Города надо делать интенсивнее. К примеру, в Вене столько же жителей, но по площади она меньше Вильнюса", – сказал Жибуда.
"Мы идем на сближение с Западом достаточно быстро. Но по одному показателю мы значительно отстаем - это жилплощадь на одного человека. В Литве на человека выходит чуть больше 20 кв. м, а в Западной Европе – 40 кв. м. Интересный парадокс: приедет немецкая бригада, какие квартиры ей нужны? У литовцев таких квартир нет. Одному человеку нужно 40 квадратов. На семью с одним ребенком надо 120 кв. м", – заметил Авулис.
По его словам, в Литве таких квартир в принципе нет.
"Для нас это ультра роскошная квартира. Мы такие не строим. Мы предлагаем объединить две квартиры, снести одну стену, тогда все будет хорошо", – сказал Авулис.
Правда, мы можем порадоваться тому, что зарплаты литовцев быстро нагоняют европейские.
"Люди у нас тоже хотели бы жить в более просторных квартирах", – сказал Авулис.
Жибуда сказал, что раньше было модно в качестве инвестиций покупать квартиры, сейчас им на смену пришли облигации тех же проектов недвижимости.
Кроме того, литовцы интересуются жильем за границей или в конкретных районах Вильнюса.
"Это мода – возвращение в город. Если говорить о Вильнюсе, люди возвращаются на ул. Вильняус, поскольку они хотят жить ближе к Старому городу, проспекту Гедиминаса, где есть развлечения. Я сам живу в Антакальнисе. Мне казалось, что Антакальнис - идеальный район, но тенденции показывают, что среди молодежи в 2-3 раза популярнее Науяместис, потому что он ближе к центру. Он стал привлекательнее зеленого Антакальниса. Мы быстрее продали квартиры в Науяместисе, чем в Антакальнисе. Такая сейчас мода", – рассказал Жибуда.
Авулис заметил, что цены на рынке недвижимости в Литве сейчас стабильные.
"Они не поднимаются. Они немного колеблются каждый месяц, в пределах 1,5%, то повышаются, то снижаются. 20 месяцев не наблюдается роста цен. Я считаю, что цены не будут расти", – считает глава Hanner.