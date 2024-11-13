Глава Еврейской общины Литвы – о высказываниях Жемайтайтиса: я должна рассказать, что видела и слышала

„Он призывал к убийству евреев, так мне показалось“, – сказала в среду в Вильнюсском окружном суде Куклянски.
Она свидетельствовала в деле Жемайтайтиса, которого обвиняют в разжигании ненависти в отношении евреев и публичном одобрении международных преступлений, их отрицании и умалении значения этих преступлений.
„Он призывает некоторые группы людей, видимо человек не знает историю, иначе я это понять не могу“, – сказала Куклянски.
По ее словам, антисемитизм как понятие объясняется в конкретных международных документах, Литва их подписала, а призыв - это обязательный признак геноцида.
„Я не была знакома д господином Жемайтайтисом, его высказывания оскорбляют меня как личность, (...) он призывал к убийству евреев, мне так показалось. Как свидетель и как гражданка, я должна рассказать, что видела и слышала. Я поняла высказывание так, что какой-то еврей поднимался по лестнице и упал. У меня вызывает сомнение то, что это может быть детская считалка – я не знакома ни с одном человеком, который прыгал бы на скакалке и проговаривал бы такую считалку, это было высказано при других обстоятельствах и в другом контексте, три общины расценили это как унижение и обратились в правоохрану“, – сказала Куклянски.
По ее словам, Жемайтайтис унизил евреев Литвы, вызвал чувство уязвимости. Она заметила, что евреи в Литве - специфическое меньшинство, пострадавшее во время Второй мировой войны.
„Мы, литовский народ, никогда не должны забывать евреев и русских, которые активно участвовали в уничтожении нашего народа! Только благодаря нашей внутренней силе мы сумели пережить ссылки 14 июня 1941 г. и другие ссылки. А сейчас нами правят потомки этих негодяев и мразей из КНВД и КГБ“, – заявил Жемайтайтис, сказал, что 14 июня должны вспоминать как день Холокоста литовского народа.
Куклянски сказала, что такие заявления показывают, что политик не знает историю.
„Источники забыли указать, сколько евреев было сослано в Сибирь, не по национальному признаку, а по имущественному, я видела документы – ссылали за то, что у людей были магазины. Литовцев и евреев ссылали, если доходы у них составляли больше 50 000 литов в год“, – заметила она.
В суде рассматривают дело в отношении 43-летнего Жемайтайтиса, который получил юридическое образование, за его антисемитские заявления в фейсбуке.
„Оказывается, кроме Путина еще одни скоты появились в МИРЕ – ИЗРАИЛЬ. Один танками разрушает школы, другой - тракторами! (…) После таких событий не удивляет, что появляются такие высказывания: Лез еврей по стремянке и нечаянно упал. Берите, дети, палку и убейте этого еврея“, – писал политик.
„Жемайтайтис - политик, депутат своими записями добивался враждебности и провоцировал ненависть в отношении евреев“, – сказал прокурор Юстас Лауцюс.
Жемайтайтис свою вину не признает.
Политика, который выбран в парламент, ждет еще одно расследование – за призыв протестовать у дома Витаутаса Ландсбергиса.