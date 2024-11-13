Глава Еврейской общины Литвы – о высказываниях Жемайтайтиса: я должна рассказать, что видела и слышала

„Я не была знакома д господином Жемайтайтисом, его высказывания оскорбляют меня как личность, (...) он призывал к убийству евреев, мне так показалось. Как свидетель и как гражданка, я должна рассказать, что видела и слышала. Я поняла высказывание так, что какой-то еврей поднимался по лестнице и упал. У меня вызывает сомнение то, что это может быть детская считалка – я не знакома ни с одном человеком, который прыгал бы на скакалке и проговаривал бы такую считалку, это было высказано при других обстоятельствах и в другом контексте, три общины расценили это как унижение и обратились в правоохрану“, – сказала Куклянски.