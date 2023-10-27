Глава ESO о переплате в 160 млн евро: компания вернет все эти деньги

 
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ФОТО: DELFI / Karolina Pansevič

В ответ на заявление Государственного контроля (Госконтроль) о 160 млн евро, переплаченных потребителями электроэнергии компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) и не возвращенных потребителям, директор компании Ренальдас Радвила говорит, что ESO уже возвращает сумму с 2022 года – за счет снижения составляющей тарифа на услуги распределения. Компания обещает найти способы ускорения этого процесса.

По его словам, ESO "будет искать возможности, как сделать возврат быстрее, чем установлено, с учетом финансовых возможностей компании и угрозы надежности сети".

"Эта разница, возникшая из-за нормативных различий, будет возвращена через тариф на услуги распределения так, как оговорено с регулятором. Срок может быть короче (чем 15 лет), насколько позволит финансовое положение компании", – сказал Р. Радвила на пресс-конференции в пятницу.

"Компания вернет все эти деньги", – отметил он.

По словам Р. Радвилы, сумма переплаты индексируется, начисляются проценты, поэтому сумма будет больше на 40 млн евро – около 200 млн евро. Эту разницу компания намерена предусмотреть из прибыли.

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