Глава ESO о переплате в 160 млн евро: компания вернет все эти деньги

По его словам, ESO "будет искать возможности, как сделать возврат быстрее, чем установлено, с учетом финансовых возможностей компании и угрозы надежности сети".

"Эта разница, возникшая из-за нормативных различий, будет возвращена через тариф на услуги распределения так, как оговорено с регулятором. Срок может быть короче (чем 15 лет), насколько позволит финансовое положение компании", – сказал Р. Радвила на пресс-конференции в пятницу.

"Компания вернет все эти деньги", – отметил он.