Глава ДГБ: нет оснований ни для паники, ни для упаднических настроений, но надо готовиться к худшему

"Хочу подчеркнуть, что на данный момент нет повода ни для паники, ни для упаднических настроений. Но, как и большинство политиков и экспертов всего мира, я призываю трезво оценить положение и, конечно, надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", – сказал Яунишкис.
"Я думаю, это латинское выражение si vis pacem, para bellum или "хочешь мира – готовься к войне" – в последнее время стало особенно актуальным, мы должны идти в сторону подготовки и пресечения таковых действий", – призвал он.
Яунишкис отметил – по оценке разведки, геополитическое напряжение в регионе сохраняется, наблюдается его нагнетание.
"К сожалению, все еще остается повторять эти слова: агрессия, угроза, напряжение, опасность, война в Украине, война на Среднем Востоке. К сожалению, такова сейчас ситуация в мире, такова и функция разведки и ее доля - напоминать о напряжениях и опасности", – сказал глава ДГБ.
"Мы можем, конечно, утешаться тем, что тьма бывает перед рассветом. Но хочется спросить у себя – на самом ли деле нынешняя тьма самая темная?" – вопрошал он.
"Если убрать внутренние конфликты, нашему народу надо сплотиться, готовиться, на самом деле, к худшему, но надеяться на лучшее", – повторил Яунишкис.
Он сказал, что действия России в информационном пространстве будут все агрессивнее. По словам главы ДГБ, это будет заметно особенно во время выборов.
"Вероятно, информационная политика России будет становиться все агрессивнее, а информационные атаки в ближайшей перспектив будут связаны с выборами, региональными конфликтами или с помощью, которую предоставляют Украине", – заметил Яунишкис.
Он обратил внимание на то, что у российского общества промыты мозги, поэтому, оно равнодушно к происходящим внутри страны политическим процессам.
"У российского общества настолько промыты мозги, что оно равнодушно наблюдает за борьбой за власть", – сказал Яунишкис.
Он обратил внимание на то, что после избрания Владимира Путина на еще один срок, дальнейшее нагнетание войны будет более вероятным.
"И, конечно, после переизбрания Путина, непопулярные решения власти, мобилизующие общество на дальнейшее нагнетание войны, к сожалению, очень вероятны", – сказал он.
7 марта ДГБ и Второй департамент оперативных служб представили обществу общую оценку ситуации с безопасностью.