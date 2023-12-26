Глава Департамента миграции за ужесточение законов в отношении иностранцев в Литве

Она заметила, что после историй с Илзе Лиепой и детьми Романа Абрамовича МВД попросило Департамент госбезопасности проверить больше 750 иностранцев, которые получили литовское гражданство в порядке исключения.

На вопрос, переживает ли Литва миграционный кризис, Гудзинскайте ответила: "Я бы не называла это кризисом. Просто мы сейчас живем в условиях войны, и общество очень чувствительно к вопросу угроз. (...) Департаменту приходится проверять иностранцев со стороны угроз, в этом году принят закон об ограничениях. С декабря 2022 года мы используем специальный вопросник для граждан Беларуси и России ".

По ее словам, почти 20–30% работников получающих временный вид на жительство по работе используют документ как прикрытие. Поэтому, по ее словам, с учетом геополитического контекста и для обеспечения нацбезопасности, Литва должна ужесточить порядок въезда и проживания иностранцев в стране.

"Контроль надо ужесточить, поскольку речь может идти об экономических мигрантах, о злоупотребляющих иностранцах, которые просто хотят попасть в Европу. Поэтому ужесточение дало бы нам больше инструментов для контроля, чтобы на самом деле приезжали работники", – сказала Гудзинскайте.

Когда Тихановская говорила о 2000, то это, скорее, случаи, когда приостановлена процедура до получения дополнительной информации. Мы информируем человека, что его заявка приостановлена, просим ждать. Иногда белорусы надеются, что решение будет принято по всем процедурам в течение 2 месяцев, а срок затягивается до 3-4. Так вот ждут решения как раз 2000 белорусов.

Конечно, часть этих людей обращается в суд. Но остаться в Литве они не могут. Те, кому не выдали разрешение, даже приехать не могут.

На вопрос о том, на каком основании Литва временно остановила действие вида на жительство 2000 белорусов, о чем недавно говорила Светлана Тихановская , глава ДМ ответила: "Тут есть несколько моментов. В этом году отказались выдать или поменять временный вид на жительство 1099 белорусам. Из них в 939 случаях из-за угрозы нацбезопасности. Это очень много. Причина - мы должны ориентироваться на усиленную проверку, из-за войны эта оценка ужесточилась.

"Если мы получим вывод, что тот или иной человек представляет угрозу или поддерживает враждебный режим, то ДМ инициирует процедуру лишения гражданства", - сказала Гудзинскайте.

Мне это количество кажется нормальным, ведь каждый день в департаменте рассматривают заявки 18 000 человек, из них 20–30% - заявки белорусов. Поэтому нет никакого скандала в том, что заявки 2000 человек рассматривают с особой тщательностью".

По ее словам, если бы порядок проверки не был ужесточен, то таких случаев было бы гораздо меньше.

На вопрос, какими должны быть отношения с представителями Беларуси, приезжающими в Литву, Гудзинскайте ответила так: "Насколько я знаю из предложения об ужесточении порядка, больше угроз выявляют в среде работников, приезжающих из Беларуси и устраивающихся водителями тягачей или на стройке. Эти ужесточения направлены на тех, кто первый раз приезжает работать в Литву. По сути, эта группа "съедает больше всего наших ресурсов.