Глава Департамента миграции о студентах из третьих стран: некоторые вузы продают места

„Усовершенствование реестра помогло бы обеспечить контроль после выдачи вида на жительство. Сейчас реестр есть, но вузы не подходят к его заполнению ответственно, вводят не все данные, не обновляют их. Информация в реестре ненадежная, поэтому ДМ не может ею руководствоваться“, – заметила она.

„Мы видим, что появляются „вечные“ студенты, которые учатся год, у них появляется много долгов, остаются на второй год или меняют программу обучения и опять учатся с первого курса. Потом они женятся, у них появляются дети, так они остаются в Литве. Потом все возмущаются, что много курьеров и водителей из третьих стран, но многие из них приехали сюда учиться“, – сказала Гудзинскайте.