2024.07.19 14:47

Глава Центробанка: во время проверки Foxpay выявлена угроза клиентам

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt

Временный представитель Foxpay был назначен, когда возникла опасность надежной деятельности компании, интересам потребителей и их средствам, сказал председатель правления Центробанка Гедиминас Шимкус. Но, по его словам, интерпретировать это как перенятие управлением компании нельзя, поскольку это временная мера.

„После инспектирования выяснили, что есть угроза надежной деятельности, интересам пользователей. Чтобы защитить средства клиентов, обеспечить выполнение необходимых указаний и их контроль, было решено назначить представителя“, – сказал журналистам Шимкус.

„Это не значит, что временный представитель перенял управление. Это контрольный механизм“, – подчеркнул он.

Шимкус заверил, что пока компания работает в обычном режиме.

„Что касается смены акционеров и других решений, касающихся компании и ее акционеров, все работает в обычном порядке“, – сказал представитель ЦБ.

Шимкус сказал, что дальнейшие решения в отношении Foxpay будут приняты после оценки компании и действий ее глав.

„По нашим сведениям, компания с информацией ознакомлена. Она без всякого сомнения, проведет свою оценку, ее учтут. После этого начнется основной процесс в ЦБ“, – сказал он.

„ЦБ получит ответы, оценит их, представит документ, в котором изложит все нарушения. Потом привлекут ведомство, которое примет решение, это контролирующий комитет. И тогда будут решать, что будет назначено - мера воздействия или санкции. (...) Меры воздействия могут быть назначены разные, в рамках закона“, – сказал он.

В минувшую пятницу ЦБ сообщил, что ограничил деятельность компании финансовых технологий Foxpay и назначил ее временного представителя. Foxpay не может завязывать новые деловые отношения и предоставлять услуги клиентам, связанным с акционером учреждения И.Тринкунайте.

Чтобы защитить средства клиентов, временным представителей назначена аудиторская компания Grant Thornton Baltic. Для любых действий Foxpay должна будет получить согласие представителя.

Такое решение было принято после проверки ЦБ.

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