2024.11.25 09:01

Глава Центра кризисного управления о крушении самолета: несчастный случай, ответы будут нескоро

 
Elta
ru.DELFI.lt

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем.

„У нас несчастный случай. (…) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются“, – сообщил журналистам В. Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, сейчас ведутся поиски членов экипажа, управлявшего самолетом.

Как сообщалось ранее, один из них был найден, это пилот, он погиб.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что такую ​​версию нельзя исключать.

„Наверное, её никогда нельзя исключать. Это одна из версий, которая должна быть изучена, проверена. Впереди ждет долгая работа. Думаю, что на осмотр места происшествия, на сбор доказательств, на сбор предметов может уйти целая неделя. Эти ответы будут нескоро“, — сказал он.

В понедельник утром в Вильнюсе недалеко от аэропорта рядом с жилим домрм упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. По предварительным данным, погиб один из пилотов самолета.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии