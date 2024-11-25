Глава Центра кризисного управления о крушении самолета: несчастный случай, ответы будут нескоро

„У нас несчастный случай. (…) На данный момент обстоятельства и причины устанавливаются“, – сообщил журналистам В. Виткаускас на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, сейчас ведутся поиски членов экипажа, управлявшего самолетом.

Как сообщалось ранее, один из них был найден, это пилот, он погиб.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, отвечая во время пресс-конференции на вопрос, могло ли крушение самолета быть террористическим актом, заявил, что такую ​​версию нельзя исключать.

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