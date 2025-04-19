2025.04.19 12:30

Глава Blue/Yellow: тело погибшего в Украине Валентелиса доставлено в Литву

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Atminimo vėliavos Kyjive
Atminimo vėliavos Kyjive
ФОТО: David Allignon | Scanpix

Останки погибшего в Украине добровольца из Литвы Томаса Валентелиса доставлены на родину. Об этом в субботу на Facebook сообщил глава организации Blue/Yellow Йонас Оман.

„Останки добровольца Валентелиса безопасно доставлены в Литву“, – писал Оман.

20-летний Валентелис из Биржай служил в иностранном легионе в Украине с августа 2024 года.

С погибшим недавно простились в Киеве, после того как украинские спецсилы вернули его тело с поля боя.

17 апреля Минобороны сообщило, что все желающие почтить память Валентелиса смогут сделать это после Пасхи. Прощание состоится в костеле Св. Игнатия (ул. Шв. Игното, 6).

Погибшего похоронят в Биржай. Его память залпами почтят военные Добровольческих сил ЛА.

Напомним, что Валентелис погиб месяц назад, выполняя боевое задание.

Перевозку останков координировали ВС Украины при сотрудничестве с посольством Литвы в Украине.

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