Глава Blue/Yellow: тело погибшего в Украине Валентелиса доставлено в Литву

„Останки добровольца Валентелиса безопасно доставлены в Литву“, – писал Оман.

20-летний Валентелис из Биржай служил в иностранном легионе в Украине с августа 2024 года.

С погибшим недавно простились в Киеве, после того как украинские спецсилы вернули его тело с поля боя.

17 апреля Минобороны сообщило, что все желающие почтить память Валентелиса смогут сделать это после Пасхи. Прощание состоится в костеле Св. Игнатия (ул. Шв. Игното, 6).

Погибшего похоронят в Биржай. Его память залпами почтят военные Добровольческих сил ЛА.

Напомним, что Валентелис погиб месяц назад, выполняя боевое задание.