2025.04.26 17:30

Гинтаутас Палуцкас вновь избран председателем Социал-демократической партии Литвы

 
Elta
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Социал-демократическая партия Литвы выбрала нового председателя: Гинтаутас Палуцкас вновь возглавит политическую силу.

В голосовании приняли участие 6 418 членов партии (49,93%). За Г. Палуцкаса проголосовали 5065 членов (79,1%), за Юозаса Олекаса — 745 (11,6%), за Виталиюса Митрофановаса — 593 (9,3%).

Окончательные результаты будут утверждены после получения оригиналов протоколов и бюллетеней от отделений партии — до 29 апреля.

Гинтаутас Палуцкас уже руководил партией с 2017 года до своей отставки в 2020 году. Его возвращение происходит на фоне изменений в руководстве: на посту председателя он сменит Вилию Блинкявичюте.

После 2021 года Блинкявичюте отошла от активного участия в партийной деятельности и не планировала оставаться во главе партии на долгий срок.

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