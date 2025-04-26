Гинтаутас Палуцкас вновь избран председателем Социал-демократической партии Литвы

В голосовании приняли участие 6 418 членов партии (49,93%). За Г. Палуцкаса проголосовали 5065 членов (79,1%), за Юозаса Олекаса — 745 (11,6%), за Виталиюса Митрофановаса — 593 (9,3%).

Окончательные результаты будут утверждены после получения оригиналов протоколов и бюллетеней от отделений партии — до 29 апреля.

Гинтаутас Палуцкас уже руководил партией с 2017 года до своей отставки в 2020 году. Его возвращение происходит на фоне изменений в руководстве: на посту председателя он сменит Вилию Блинкявичюте.