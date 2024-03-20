Германия хочет, чтобы в Вильнюсе и Каунасе появились детские сады и школы на немецком языке

"Планы в связи с объектами инфраструктуры ясны. Все рассматриваем поэтапно. (…) По одному садику и одной школе в больших городах", – сказал в среду глава парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

По его словам, процессом обучения в учебных учреждениях будут заниматься сами немцы, им нужны только помещения.

Кащюнас заметил, что в 2027 году в Литве должны разместить целую бригаду – около 5000 военных и служащих.

Планируется, что около 80% военных будет находиться в Вильнюсе или рядом с ним, а 20% – в Каунасском регионе.

Пока жилье для военных будут искать на рынке, но не исключено, что может потребоваться строить для них специальное жилье.

Кащюнас сказал, что в Германии нет проблем с набором военных, которые могли бы служить в Литве.

Бундесвер надеется, что бригаду удастся набрать из военных-добровольцев.