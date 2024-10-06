Геологи о „Парке мамонтов“: это возможность создания уникального центра притяжения в Литве

„В этом аспекте Вильнюс выделяется на фоне других столиц Европы – это единственная столица, которая была основана на границе последнего обледенения, ландшафт которой обусловлен потоками талых вод. Это привлечет не только жителей Вильнюса, но и всех, кто интересуется историей планеты“, – сказал Саарманн.

На мероприятии геологи обсудили вопрос, жили ли в Литве мамонты и если да, то когда. Было отмечено, что в 1832 г. перед закрытием Вильнюсского университета в его коллекции было 79 костей мамонтов, из них – около 40 бивней. Есть разные гипотезы, в соответствии с ними, мамонты могли лишь случайно попасть на территорию Литвы, могли здесь жить, ведь здесь росли растения, которыми они питались – ясно одно, мамонты ходили по территории Литвы.