Генпрокурор: профессия прокурора становится всё более привлекательной для молодежи

„После решения вопроса с зарплатой прокурора ситуация действительно изменилась – работа стала привлекательной даже среди студентов. Сейчас у нас много желающих стать прокурорами. (...) Например, в Кайшядорисе на одну должность претендовали 12 (человек – ELTA), в других городах – по 13-14. Это действительно очень радует“, - сказала Н. Грунскене Žinių radijas во вторник утром.
„С 2025 по 2031 год 142 прокурора уйдут со службы по достижении пенсионного возраста. Поэтому обновление для нас очень необходимо, нам нужно подготовить людей, чтобы они понимали, что нужно делать, и освоили все системы, которые у нас есть. Этот процесс идет. Работа прокурора действительно стала привлекательной“, - еще раз заверила она.
Также, по словам Генерального прокурора, есть заявки на должность помощника прокурора.
„Также обнадеживает то, что многие молодые люди хотят стать помощниками прокуроров. Они также видят перспективу работы в прокуратуре“, - отметила Н. Грунскене.
Однако она подчеркивает, что вопрос надлежащей зарплаты как прокурору, так и его помощнику необходимо пересматривать как минимум раз в несколько лет.
„Если мы ничего не будем делать дальше, если не будем пересматривать зарплаты, они обесценятся очень быстро. Этот вопрос нужно решать“, - подчеркнула глава Генпрокуратуры.
Несколько лет назад генеральный прокурор Н. Грунскене отметила, что непропорциональные зарплаты прокуроров дискриминируют и демотивируют их, также сложно привлекать молодых специалистов.
Однако затем Сейм принял решение повысить зарплаты прокурорам в два этапа – с начала 2024 года и с января 2025 года.
С 2024 года принято решение об увеличении должностного оклада прокуроров до размера, который составит не менее 75 проц. должностного оклада судьи соответствующего ранга, а с 2025 года – не менее 90 проц. должностного оклада судьи соответствующего ранга.