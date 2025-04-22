Генпрокурор: профессия прокурора становится всё более привлекательной для молодежи

„После решения вопроса с зарплатой прокурора ситуация действительно изменилась – работа стала привлекательной даже среди студентов. Сейчас у нас много желающих стать прокурорами. (...) Например, в Кайшядорисе на одну должность претендовали 12 (человек – ELTA), в других городах – по 13-14. Это действительно очень радует“, - сказала Н. Грунскене Žinių radijas во вторник утром.

„С 2025 по 2031 год 142 прокурора уйдут со службы по достижении пенсионного возраста. Поэтому обновление для нас очень необходимо, нам нужно подготовить людей, чтобы они понимали, что нужно делать, и освоили все системы, которые у нас есть. Этот процесс идет. Работа прокурора действительно стала привлекательной“, - еще раз заверила она.