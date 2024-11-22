2024.11.22 20:54

Генпрокуратура начала служебную проверку действий прокурора, прекратившей расследование избиения подростка в Каунасе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Prokuratūra
Prokuratūra
ФОТО: Generalinė prokuratūra

Узнав о прекращении предварительного расследования по делу об избиении несовершеннолетнего в Каунасе, генеральный прокурор Нида Грунскене начала служебную проверку действий прокурора Айсте Чесайтене, которая вела вышеупомянутое расследование.

„Ознакомившись с полученной сегодня информацией, касающейся начатого весной этого года предварительного расследования по подозрению в применении силы против несовершеннолетнего в Каунасе, генеральный прокурор Нида Грунскене начала служебную проверку действий прокурора Каунасской окружной прокуратуры Айсте Чесайтене, которая вела это предварительное расследование, и поручила провести эту проверку Департаменту внутренних расследований Генеральной прокуратуры“, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как сообщал портал Delfi, в апреле этого года в лесочке возле одной из каунасских школ группа юношей избила несовершеннолетнего и требовала от него деньги. По данному инциденту было начато предварительное расследование по факту причинения легкого вреда здоровью, но в конечном итоге оно было прекращено.

Ранее сообщалось, что на подростка напала и его избила группа из 6-7 юношей.

Несмотря на это, прокурор Чесайтене всё же приняла решение о прекращении предварительного расследования.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии