Генпрокуратура начала служебную проверку действий прокурора, прекратившей расследование избиения подростка в Каунасе

„Ознакомившись с полученной сегодня информацией, касающейся начатого весной этого года предварительного расследования по подозрению в применении силы против несовершеннолетнего в Каунасе, генеральный прокурор Нида Грунскене начала служебную проверку действий прокурора Каунасской окружной прокуратуры Айсте Чесайтене, которая вела это предварительное расследование, и поручила провести эту проверку Департаменту внутренних расследований Генеральной прокуратуры“, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как сообщал портал Delfi, в апреле этого года в лесочке возле одной из каунасских школ группа юношей избила несовершеннолетнего и требовала от него деньги. По данному инциденту было начато предварительное расследование по факту причинения легкого вреда здоровью, но в конечном итоге оно было прекращено.