Генпрокуратура начала служебную проверку действий прокурора, прекратившей расследование избиения подростка в Каунасе

„Ознакомившись с полученной сегодня информацией, касающейся начатого весной этого года предварительного расследования по подозрению в применении силы против несовершеннолетнего в Каунасе, генеральный прокурор Нида Грунскене начала служебную проверку действий прокурора Каунасской окружной прокуратуры Айсте Чесайтене, которая вела это предварительное расследование, и поручила провести эту проверку Департаменту внутренних расследований Генеральной прокуратуры“, – говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Как сообщал портал Delfi, в апреле этого года в лесочке возле одной из каунасских школ группа юношей избила несовершеннолетнего и требовала от него деньги. По данному инциденту было начато предварительное расследование по факту причинения легкого вреда здоровью, но в конечном итоге оно было прекращено.
Ранее сообщалось, что на подростка напала и его избила группа из 6-7 юношей.
Несмотря на это, прокурор Чесайтене всё же приняла решение о прекращении предварительного расследования.