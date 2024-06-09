Генкомиссар: во время выборов в ЕП был составлен протокол об административном правонарушении

По его словам, с начала досрочного голосования на выборах в ЕП до 19.00 ч. воскресенья литовская полиция зафиксировала в общей сложности 19 сообщений о возможных нарушениях.

„В Вильнюсском районе мужчина, который взял избирательный бюллетень, вступил в конфликт, а потом попытался уйти. Он был задержан на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения, степень опьянения была определена как близкая к тяжелой. Был составлен соответствующий протокол“, - добавил Пожела.

„Предварительные расследования не были начаты. (...) За нарушение общественного порядка составлен один протокол об административном правонарушении“, - сказал глава литовской полиции на пресс-конференции, организованной Главной избирательной комиссией (ГИК) в воскресенье вечером.

„Во время досрочного голосования поступило 9 сообщений, а сегодня до 19.00 ч. – 10. Это значительно меньше, чем во время президентских выборов“, - сказал Пожела.

По словам генерального комиссара полиции, больше всего – 18 – сообщений о возможных нарушениях зафиксировано в Вильнюсском уезде. Кроме того, одно сообщение поступило в Алитусском уезде.