2024.06.09 22:47

Генкомиссар: во время выборов в ЕП был составлен протокол об административном правонарушении

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Požėlos teigimu, jau kitą savaitę visuomenei bus pristatytas policijos parengtos grėsmių vertinimas
Požėlos teigimu, jau kitą savaitę visuomenei bus pristatytas policijos parengtos grėsmių vertinimas

По словам генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелы, во время выборов в Европейский парламент (ЕП) полиция не инициировала ни одного предварительного расследования возможных нарушений.

„Предварительные расследования не были начаты. (...) За нарушение общественного порядка составлен один протокол об административном правонарушении“, - сказал глава литовской полиции на пресс-конференции, организованной Главной избирательной комиссией (ГИК) в воскресенье вечером.

„В Вильнюсском районе мужчина, который взял избирательный бюллетень, вступил в конфликт, а потом попытался уйти. Он был задержан на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения, степень опьянения была определена как близкая к тяжелой. Был составлен соответствующий протокол“, - добавил Пожела.

По его словам, с начала досрочного голосования на выборах в ЕП до 19.00 ч. воскресенья литовская полиция зафиксировала в общей сложности 19 сообщений о возможных нарушениях.

„Во время досрочного голосования поступило 9 сообщений, а сегодня до 19.00 ч. – 10. Это значительно меньше, чем во время президентских выборов“, - сказал Пожела.

По словам генерального комиссара полиции, больше всего – 18 – сообщений о возможных нарушениях зафиксировано в Вильнюсском уезде. Кроме того, одно сообщение поступило в Алитусском уезде.

Напомним, что в воскресенье вечером в Литве завершились пятые выборы в Европарламент. Явка на этих выборах была одной из самых низких – всего свою волю на выборах изъявили 28,35% избирателей. В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.

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