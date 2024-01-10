Генкомиссар в интервью рассказал, что увиденное в гараже удивило даже полицию

Напомним, что пропавшую 7 января в Каунасе 9-летнюю девочку 9 января вечером нашли в одном из гаражей на ул. Техникос. Был также задержан 42-летний мужчина, которого подозревают в похищении ребенка.

По словам генкомиссара, гараж был приспособлен для жизни, а не для ремонта автомобилей.

"Гараж был приспособлен для использования в других целях, возможно, такое оборудование было необходимо, чтобы в гараже можно было жить долгое время", – сказал Пожела.

Комиссар упомянул, что там были обнаружены интересные вещи, но не сказал, какие именно. Он сказал, что они удивили полицейских.

По словам Пожелы, в гараже найдены "вещи, напрямую не связанные с использованием для транспортных средств".

"Там были посторонние вещи, которые можно использовать для совершения тех или иных преступлений", – сказал он.

42-летний подозреваемый ранее не был судим, однако несколько раз был наказан в административном порядке. У него было и легальное оружие.