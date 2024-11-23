Генерал-майор запаса ВСУ: у вас есть время подготовиться к войне, не повторяйте наших ошибок

„Нужно отдать должное нашим оккупантам, что они как раз достаточно быстро делают выводы и изменяют свою тактику применения своих войск. Поэтому применение ATACMS на данном этапе — это хорошо, но это не будет ключевым победным моментом для Украины. Для того, чтобы это было действительно хорошо, таких ракет должно быть значительно больше. Чтобы вопрос измерялся не десятками, а тысячами штук. А это достаточно накладно даже для НАТО. И мы в состоянии, слава богу, уже делать свои ракеты. И что тоже немаловажно, с большим радиусом действия. Поэтому поднимать этот вопрос и рассказать, что это будет чудо-оружие, не надо. Нет смысла. Прошел этот этап, когда это могло стать чудо-оружие“, — считает Сергей Кривонос.