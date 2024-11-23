Генерал-майор запаса ВСУ: у вас есть время подготовиться к войне, не повторяйте наших ошибок

В студии Delfi он прокомментировал новую ядерную доктрину РФ, которую Владимир Путин утвердил 19 ноября 2024 года, с пополнением новых пунктов и понятий, а также рассказал об „интересных событиях“, которые по его прогнозу, произойдут в ходе боевых действий. Полную версию интервью смотрите на нашем You Tube канале или сайте Delfi.
О ядерной доктрине
Одно из самых важных изменений — Россия, согласно новой редакции, оставляет за собой право применять ядерное оружие при "критической угрозе суверенитету" или территориальной целостности государства. Ранее таким условием была "угроза существованию государства". Эта новость сопровождалась активными обсуждениями, в том числе намеками российского государства на очередные „красные линии“.
"Обещать — не значит жениться. Проблема заключается в том, что если бы у них что-то было, они бы это применили. Несмотря на то, что у них есть деньги, и они пытаются многие вещи применять, благодаря действиям санкций оно не работает — хотя хотелось бы, чтобы санкции работали больше и жестче. Информационный блеф в России достаточно серьезно поддерживается определенными каналами и европейских стран. Их запугивание оружием... Чем они только не пугали. Они пугали, что возьму Киев за три дня. Сегодня 1000 день войны. Их под Киевом всё еще нет“, — комментирует Сергей Кривонос.
ATACMS и удары по российским объектам — к чему это приведет?
19 ноября Минобороны России заявило, что в ночь на вторник ВСУ впервые нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. По данным Telegram-канала Astra, жители города Карачева сообщили об атаке на военную базу. Также канал опубликовал несколько видео, которые, как утверждается, были присланы очевидцами.
„Нужно отдать должное нашим оккупантам, что они как раз достаточно быстро делают выводы и изменяют свою тактику применения своих войск. Поэтому применение ATACMS на данном этапе — это хорошо, но это не будет ключевым победным моментом для Украины. Для того, чтобы это было действительно хорошо, таких ракет должно быть значительно больше. Чтобы вопрос измерялся не десятками, а тысячами штук. А это достаточно накладно даже для НАТО. И мы в состоянии, слава богу, уже делать свои ракеты. И что тоже немаловажно, с большим радиусом действия. Поэтому поднимать этот вопрос и рассказать, что это будет чудо-оружие, не надо. Нет смысла. Прошел этот этап, когда это могло стать чудо-оружие“, — считает Сергей Кривонос.
О помощи Литве Украине, и как Литве предотвратить вторжение РФ
"В свое время я очень признателен литовским ВС, потому что первыми, кто практически начал помогать в тренировке и создании сил специальных операций Украины — это были силы специальных операций Литвы. Я признателен политическому руководству Литвы и военному руководству, которые приложили максимум усилий. И успехи Украины были при четкой поддержке Литвы.
Что касается вторжения, то вопрос не в больших или малых армиях. У вас есть время подготовиться к войне. Я бы очень хотел обратить внимание наших литовских друзей, чтобы они не повторяли наших ошибок. У вас ситуация достаточно тяжелая. И когда в каждом литовском доме есть автомат, пулемет, когда каждый литовец умеет стрелять, знает, какую ему занять позицию в случае оккупации — они вряд ли сюда полезут“, — говорит Сергей Кривонос.
"Если Зеленский и его команда не работают согласно законам Украины, то ни Сырский, ни Залужный не могут быть волшебниками"
„Россияне не считаются со своими потерями, для них люди не ресурс и не ценность. Но оборонительные способности ВСУ зависят от того, насколько сильно российская артиллерия способна действовать по нашему переднему краю. Задача номер один — эту артиллерию уничтожать. И это мы можем делать с помощью украинских дронов. Важно акцентировать на этом внимание, и тогда наступательные способности россиян будут меньше. Почему так не делается? Мне сложно сказать. Почему военно-политическое руководство страны в этих вещах не разбирается. Но как могут разбираться те люди, которые все время до этого не занимались политикой и национальной безопасностью, а долго и профессионально играли в КВН. Проблемы заключаются в этом.
Можно дать огромное количество оружия, но если не будут подготовлены специалисты и спланирована операция, это будет пшиком. Дело не в количестве, а в качестве применения — это раз. Два — за то время, что идет большая война, военно-политическим руководством Украины не были сделаны определенные вещи, прописанные в законе о мобилизации. И если Зеленский и его команда не работают согласно законам Украины, то ни Сырский, ни Залужный не могут быть волшебниками, если государстве не объявлено состояние войны, если экономика не переведена на военные рельсы. Мобилизация — это не про армию, мобилизация — это про государство“.