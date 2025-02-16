Где жили бы жители Вильнюса, если могли бы выбирать?

„Исследование показало, что в Вильнюсе есть множество любимых районов — процентный разрыв между теми, которым отдается наивысший приоритет, и теми, которые менее популярны, не всегда сильно выражен. Однако выводы исследования о том, что большинство жителей идентифицируют себя со своим нынешним местом жительства, породили новые идеи. Мы обещаем и дальше углубляться в то, что определяет выбор — будь то общие социальные черты, такие как склонность к малоподвижному образу жизни, или нюансы инфраструктуры, или другие факторы. Однако отрадно, что два наших проекта по строительству жилых домов находятся в районах, которые отражают мечты и приоритеты жителей Вильнюса — в Старом городе и Жверинасе“, — говорит Эгидиюс Сыс, менеджер по маркетингу компании RE Excellence.