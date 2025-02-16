Где жили бы жители Вильнюса, если могли бы выбирать?

Жители Вильнюса в ходе опроса указали, что больше всего хотели бы жить на Жверинасе, в Старом городе и Антакальнисе (13%, 10% и 10% опрошенных соответственно). Эти районы Вильнюса занимают лидирующие позиции в списках самых желанных районов во многих исследованиях.
Некоторые респонденты опроса, проведенного по заказу RE Excellence, заявили, что выбрали бы Науяместис (7%), Жирмунай (6%) и Вяркяй (6%). Наименьший энтузиазм вызывает проживание в Вилкпеде, Панеряй и Виршулишкес (по 1%).
Однако на вопрос о том, где бы они выбрали жить, если бы появилась возможность, жители Вильнюса заверили, что большинство из них останутся там, где живут сейчас. Второе место среди названных районов заняли Жверинас, Старый город и Науяместис. Эти локации могут побудить жителей Вильнюса к переезду.
„Исследование показало, что в Вильнюсе есть множество любимых районов — процентный разрыв между теми, которым отдается наивысший приоритет, и теми, которые менее популярны, не всегда сильно выражен. Однако выводы исследования о том, что большинство жителей идентифицируют себя со своим нынешним местом жительства, породили новые идеи. Мы обещаем и дальше углубляться в то, что определяет выбор — будь то общие социальные черты, такие как склонность к малоподвижному образу жизни, или нюансы инфраструктуры, или другие факторы. Однако отрадно, что два наших проекта по строительству жилых домов находятся в районах, которые отражают мечты и приоритеты жителей Вильнюса — в Старом городе и Жверинасе“, — говорит Эгидиюс Сыс, менеджер по маркетингу компании RE Excellence.
По словам Э. Сыса, при рассмотрении идей развития бизнеса учитываются различные потребности жителей Вильнюса — одни более активны, крайне требовательны к качеству и местоположению жилья, другие ищут более тихое место для проживания поближе к зеленым зонам и в то же время хотят пользоваться культурными и досуговыми преимуществами города.
Исследование также показало, что значительное количество жителей Вильнюса поддерживают изменения и развитие города — такое мнение высказали 44% жителей Вильнюса, 35 % остались нейтральными, 18% оценили перемены негативно и 3% не высказали своего мнения.
В ходе исследования, проведенного по заказу RE Excellence, было опрошено 1000 жителей 21 столичного района с целью определения ожиданий аудитории от проектов, разрабатываемых компанией.
В прошлом году компания RE Excellence завершила строительство квартала Žvėryno City на улице Парибе в столице, построив здесь 313 квартир.
В прошлом году компания также начала строительство по проекту Žygimantų 12 на улице Жигиманту в столице. В жилом здании площадью 9100 кв.м будут оборудованы 54 квартиры и 4 коммерческих помещения. Ожидается, что строительство будет завершено в четвертом квартале этого года.