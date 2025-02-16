2025.02.16 18:49

Где жили бы жители Вильнюса, если могли бы выбирать?

 
ru.DELFI.lt
PROJEKTAI - 77757
PROJEKTAI - 77757
ФОТО: MNStudio | Shutterstock

Вильнюсцы — интересные персонажи: жители столицы однозначно называют наиболее привлекательные районы города, но даже если бы у них была возможность сменить место жительства на более популярный район, они, как правило, оставались бы там, где находятся сейчас. Эту тенденцию выявило исследование рынка, проведенное девелоперской компанией RE Excellence, сообщает портал MadeinVilnius.

Жители Вильнюса в ходе опроса указали, что больше всего хотели бы жить на Жверинасе, в Старом городе и Антакальнисе (13%, 10% и 10% опрошенных соответственно). Эти районы Вильнюса занимают лидирующие позиции в списках самых желанных районов во многих исследованиях.

Некоторые респонденты опроса, проведенного по заказу RE Excellence, заявили, что выбрали бы Науяместис (7%), Жирмунай (6%) и Вяркяй (6%). Наименьший энтузиазм вызывает проживание в Вилкпеде, Панеряй и Виршулишкес (по 1%).

Однако на вопрос о том, где бы они выбрали жить, если бы появилась возможность, жители Вильнюса заверили, что большинство из них останутся там, где живут сейчас. Второе место среди названных районов заняли Жверинас, Старый город и Науяместис. Эти локации могут побудить жителей Вильнюса к переезду.

„Исследование показало, что в Вильнюсе есть множество любимых районов — процентный разрыв между теми, которым отдается наивысший приоритет, и теми, которые менее популярны, не всегда сильно выражен. Однако выводы исследования о том, что большинство жителей идентифицируют себя со своим нынешним местом жительства, породили новые идеи. Мы обещаем и дальше углубляться в то, что определяет выбор — будь то общие социальные черты, такие как склонность к малоподвижному образу жизни, или нюансы инфраструктуры, или другие факторы. Однако отрадно, что два наших проекта по строительству жилых домов находятся в районах, которые отражают мечты и приоритеты жителей Вильнюса — в Старом городе и Жверинасе“, — говорит Эгидиюс Сыс, менеджер по маркетингу компании RE Excellence.

По словам Э. Сыса, при рассмотрении идей развития бизнеса учитываются различные потребности жителей Вильнюса — одни более активны, крайне требовательны к качеству и местоположению жилья, другие ищут более тихое место для проживания поближе к зеленым зонам и в то же время хотят пользоваться культурными и досуговыми преимуществами города.

Исследование также показало, что значительное количество жителей Вильнюса поддерживают изменения и развитие города — такое мнение высказали 44% жителей Вильнюса, 35 % остались нейтральными, 18% оценили перемены негативно и 3% не высказали своего мнения.

В ходе исследования, проведенного по заказу RE Excellence, было опрошено 1000 жителей 21 столичного района с целью определения ожиданий аудитории от проектов, разрабатываемых компанией.

В прошлом году компания RE Excellence завершила строительство квартала Žvėryno City на улице Парибе в столице, построив здесь 313 квартир.

В прошлом году компания также начала строительство по проекту Žygimantų 12 на улице Жигиманту в столице. В жилом здании площадью 9100 кв.м будут оборудованы 54 квартиры и 4 коммерческих помещения. Ожидается, что строительство будет завершено в четвертом квартале этого года.

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