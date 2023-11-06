Где в Вильнюсе можно попробовать бейглы?

Заведение Holy Donut больше известно своими пончиками, но несколько лет назад оно пополнило свое меню бейглами. Их бейглы - своеобразная интерпретация этого "бублика", идеально подходящая для завтрака. В меню есть как классические, так и большие бейглы (всего 10 видов).

В исторических документах есть свидетельство о том, что первые бейглы появились в 1610 году в Кракове (сейчас Польша). Тогда такую выпечку дарили женщинам после рождения ребенка. До Второй мировой войны бейглы были популярны в Вильнюсе, но исчезла большая еврейская община со своей богатой культурой, а с ней и память о бейглах. В 1900 г. евреи из Польши привезли бейглы в Манхэттен.