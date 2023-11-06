Где в Вильнюсе можно попробовать бейглы?

Beigelių krautuvėlė (ул. Пилимо, 4)
Это первое в Вильнюсе кошерное кафе, которое было открыто в 2016 г. Здесь есть не только бейглы, хала, но и традиционные сладости литваков. В кафе есть блюда литваков и израильской кухни. В Beigelių krautuvė проводят различные мероприятия и мастер-классы.
Хозяева заведения рекомендуют попробовать bagel lox – культовый бейгл с лососем, который в XIX в. в Нью-Йорке взял верх над яйцами по-бенедиктински.
Baleboste (ул. Пилимо, 58)
Так в еврейской культуре называют способную и хорошую домохозяйку. Она всегда гостеприимна. Настоящая baleboste этого ресторана - Рива Портная, которая является лучшим знатоком еврейской кухни в Литве. Рецепты, по которым готовят блюда в этом ресторане - семейные рецепты семьи Ривы.
Beigelistai (ул. Пилимо, 58 и ул. Литерату, 7)
Несколько лет назад в Литве о бейглах знало очень мало. Первыми их в Вильнюс вернули владельцы двух кафе Beigelistai. Здесь бейглы готовят по нью-йоркскому рецепту. Это американская версия бейгла – она немного отличается от еврейской.
Holy Donut (ул. Вокечу, 9, ул. Вильняус, 18)
Заведение Holy Donut больше известно своими пончиками, но несколько лет назад оно пополнило свое меню бейглами. Их бейглы - своеобразная интерпретация этого "бублика", идеально подходящая для завтрака. В меню есть как классические, так и большие бейглы (всего 10 видов).
Kavos era (проспект Саванорю, 6)
Несмотря на то, что Kavos erа не является стандартным местом выпечки бейглов, их "бублики" хвалят вильнюсцы. Это популярное место поздних завтраков.
В исторических документах есть свидетельство о том, что первые бейглы появились в 1610 году в Кракове (сейчас Польша). Тогда такую выпечку дарили женщинам после рождения ребенка. До Второй мировой войны бейглы были популярны в Вильнюсе, но исчезла большая еврейская община со своей богатой культурой, а с ней и память о бейглах. В 1900 г. евреи из Польши привезли бейглы в Манхэттен.