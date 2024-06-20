2024.06.20 14:24

Где в Литве праздновать Йонинес: список мероприятий в столице

 
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Joninės Veisiejuose
Joninės Veisiejuose
ФОТО: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

23 июня в Литве празднуют самый длинный день и самую короткую ночь. Самая короткая ночь с давних времен (день летнего солнцестояния) в различных формах отмечали в разных частях света. Считается, что это волшебное время, пишет портал madeinvilnius.lt.

В Литве в эту ночь праздновали Росы. Позже с приходом христианства праздник связали с именем Св. Иоанна и стали праздновать Йонинес (Иванов день).

В Вильнюсе и в Вильнюсском районе ждет масса мероприятий:

Праздник в Веркяйском парке

В 25-й раз праздник будут отмечать в Веркяйском парке 21 июня, в пятницу, с 19 ч.

Бесплатная экскурсия

20 июня, в 18:30 ч. состоится бесплатная экскурсия „В поисках цветка папоротника“, на которой расскажут о тайнах, символах и ритуалах самой короткой ночи.

Экскурсии организует Vivid Vilnius. Маршрут пролегает по Бернардинскому саду, Нагорному парку, долине Вильняле. Последняя точка прогулки - Гора трех крестов.

Где? у памятника Королю Миндаугасу (ул. Арсенало, 1).

Праздник в Кернаве

23 июня, с 20:00 ч. литовский праздник Расос будут отмечать в Кернаве, торжества продлятся до восхода солнца.

Праздник у озера Шяшкюкас

21 июня праздник состоится у озера Шяшкюкас (ближайший к нему объект ул. Гялвону, 61). Ярмарка начинается с 16 ч., концерт - с 18 ч.

На празднике участников ждет концерт, костры, ярмарка, развлечения для детей и т.д.

Праздник у озера Салотес

22 июня праздник состоится у озера Салотес. С 16 ч. развлечения для детей, угощения. С 20 ч. праздничный концерт.

Праздник в Лаздинай

21 июня, в 18 ч. праздник состоится около выставочного центра Litexpo.

Праздник в парке Гяровес

23 июня, с 16.30 ч. праздник состоится в Новой Вильне, в парке Гяровес. На концерте выступят Эгидиюс Сипавичюс, Джюгас Йонейкис, капелла Melodija и Bičiuliai, группы Hypocrite, Subtìlus, Black biceps!

Праздник в Пагиряй

23 июня с 19 ч. праздник Ивана Купалы будут отмечать в Пагиряй на эстраде. Ждет большой концерт.

Праздник в Рудамине

23 июня с 20 ч. до утра Ивана Купалу будут праздновать в Рудамине (Вильнюсский район). За музыкальную часть отвечает диджей Йонас Найнис, выступят разные известные исполнители, ждет лазерное шоу.

Праздник в Лентварисе

23 июня с 16.30 ч. праздник начнется в Лентварисе, у озера Граужис. Ждет масса состязаний, развлечений и концерт.

Праздник в Яшюнай

23 июня праздник состоится в парке Яшунского поместья. Ждут традиционные развлечения, концерт, пиротехническое шоу.

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