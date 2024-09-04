Где в Литве нельзя собирать ягоды и грибы?

Сбор природных благ запрещен в природных заповедниках Буктбале и Люлишкине биосферного резервата Жувинтас, заповедниках Гробштаса и Нагляй в национальном парке Куршской косы, а также в заповеднике Калнай Павильнисского регионального парка, заповедниках Гирутишкиса и Кяунелишкиса регионального парка Лабанорас.

Сбор ягод и грибов на охраняемых территориях разрешен только тем людям, которые задекларировали своим местом жительства деревню или хутор, граничащие с заповедником и, если их посещение не наносит вреда экосистемам заповедника и охраняемым ценностям.

Правовые акты, реализующие Закон об охраняемых территориях, принятый Сеймом в декабре прошлого года, были приняты в среду. Новый порядок вступил в силу с 1 июля этого года.

Посещение многих заповедников без сопровождения специалистов их управлений запрещено – в ознакомительных целях можно гулять только по тем территориям, где проложены образовательные тропы, а в научно-исследовательских целях их могут посещать только специалисты, чья сфера деятельности или учебы связана с исследованиями окружающей среды.

Кроме того, заповедники и заказники должны установить в своих положениях, что на земельных участках усадеб, расположенных на их территориях, допускается строительство электростанций мощностью до 10 киловатт (кВт).