Где в Литве хорошо жить?

По его словам, ИКЖ муниципалитетов Литвы состоит из 41 показателя, отражающего качество жизни в шести областях: материальные условия жизни, предприимчивость жителей и конкурентоспособность бизнеса, услуги здравоохранения, услуги образования, демография, гражданская и социальная активность и общественная инфраструктура, качество и безопасность жилой среды.

"Показатели качества жизни могут использоваться для статистической оценки и отображения различных взаимодополняющих аспектов качества жизни. Составляемый индекс качества жизни (ИКЖ) самоуправлений по сути дополняет показатель валового внутреннего продукта, который традиционно используется как мерило экономического и социального развития страны", - в пресс-релизе указывает эксперт ЦАУП Валюс Сербента.

В число муниципалитетов с самым высоким индексом качества жизни входят Вильнюсское, Каунасское и Клайпедское городские, Каунасское районное и Нерингское самоуправления.

ЦАУП указывает, что с 2013 по 2021 год во многих муниципалитетах быстрее всего улучшались материальные условия жизни, предприимчивость жителей и конкурентоспособность бизнеса.

"Качество жизни связано с возможностями обеспечить достаточный уровень материального благосостояния, которое определяется доходами, связанными с работой и занятостью и обеспечением жильем. Об улучшении качества жизни свидетельствует также удовлетворенность своим здоровьем, повышение доступности и качества образования и социальных услуг, активизация участия в культурной жизни, а также благоприятная жилая среда – снижение загрязнения окружающей среды и повышение уровня общественной безопасности", - сказал представитель ЦАУП.

Быстрее всего рос субиндекс материальных условий жизни

За анализируемый ЦАУП период с 2013 по 2021 год быстрее всего во всех муниципалитетах страны рос субиндекс материальных условий жизни. В среднем во всех муниципалитетах он увеличился на 138%. Самый быстрый рост зафиксирован в сельских муниципалитетах (148%) и курортных муниципалитетах (133%).