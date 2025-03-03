2025.03.03 15:54

Где праздновать Масленицу в Вильнюсе – программа мероприятий

 
ru.DELFI.lt

Масленица – традиционный в Литве веселый праздник. В этот день проводят шествия ряженых и жгут чучело - Морену, пишет портал madeinvilnius.lt. На Масленицу обычно много едят, жарят блины, устраивают концерты с песнями и плясками. Масленицу празднуют за 7 недель (46 дней) до Пасхи.

Масленица в Вильнюсе 2025 (4 марта)

В этот день на улицах столицы будет играть музыка, будут ходить ряженые. Вечером этого дня Старый город станет свидетелем боя Зимы и Весны (Лашининиса и Канапиниса), и сожжения Морены.

Вас ждет:

16:30 | Сквер Одмину - презентация участников шествия, шествие по проспекту Гедиминаса;

17:00 | площадь В.Кудирки - Танцы-бой Лашининиса и Канапиниса, шествие пойдет дальше к Лукишкской площади; 17:25 | Лукишксая площадь - место состязаний для всех участников, шествие до Белого моста;

18:00 | поляна у Белого моста (со стороны ул. Упес) Битва Канапиниса и Лашининиса, сожжение Морены, традиционное масленичное веселье с группой Robaksai и... БЛИНЫ.

Масленица в Жверинасе (4 марта)

В районе Жверинас Масленицу отметят 4 марта. Мероприятие начнется в 17.30 ч. у пешеходного моста, ведущего в парк Вингис. Ждут песни, пляски, сожжение Морены, угощение.

ЗЕЛЕНАЯ Масленица в Григишкес (4 марта)

4 марта, в 16 ч. на площади около григишкского костела. Состоится парад ряженых. Шествие начнется в 15.45 от гимназии.

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