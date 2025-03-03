Где праздновать Масленицу в Вильнюсе – программа мероприятий

Масленица – традиционный в Литве веселый праздник. В этот день проводят шествия ряженых и жгут чучело - Морену, пишет портал madeinvilnius.lt. На Масленицу обычно много едят, жарят блины, устраивают концерты с песнями и плясками. Масленицу празднуют за 7 недель (46 дней) до Пасхи.