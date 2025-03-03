Где праздновать Масленицу в Вильнюсе – программа мероприятий

Масленица в Вильнюсе 2025 (4 марта)
В этот день на улицах столицы будет играть музыка, будут ходить ряженые. Вечером этого дня Старый город станет свидетелем боя Зимы и Весны (Лашининиса и Канапиниса), и сожжения Морены.
Вас ждет:
16:30 | Сквер Одмину - презентация участников шествия, шествие по проспекту Гедиминаса;
17:00 | площадь В.Кудирки - Танцы-бой Лашининиса и Канапиниса, шествие пойдет дальше к Лукишкской площади; 17:25 | Лукишксая площадь - место состязаний для всех участников, шествие до Белого моста;
18:00 | поляна у Белого моста (со стороны ул. Упес) Битва Канапиниса и Лашининиса, сожжение Морены, традиционное масленичное веселье с группой Robaksai и... БЛИНЫ.
Масленица в Жверинасе (4 марта)
В районе Жверинас Масленицу отметят 4 марта. Мероприятие начнется в 17.30 ч. у пешеходного моста, ведущего в парк Вингис. Ждут песни, пляски, сожжение Морены, угощение.
ЗЕЛЕНАЯ Масленица в Григишкес (4 марта)
4 марта, в 16 ч. на площади около григишкского костела. Состоится парад ряженых. Шествие начнется в 15.45 от гимназии.