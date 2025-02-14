Где праздновать День Святого Валентина в Вильнюсе?

Романтический ужин
Вильнюсская телебашня приглашает на ужин на высоте 165 м с красивым видом на город. В ресторане будут звучать песни Юсте Крауелите и Ауримаса Бачинскаса.
Ресторан Imperial предлагает элегантный французский ужин и живую музыку - аккордеон. Цена – 98 евро на человека.
Ресторан St. Valentino разработал меню из четырех блюд. Цена – 59 евро на человека.
Stikliai (ул. Гаоно, 7): особое меню и уютная атмосфера. Цена – 95 евро на человека.
Концерты и мероприятия
Музыкальный клуб Tamsta готовит особый концерт „The Backs – вчера, сегодня, всегда“.
Вильнюсский костел Св. Иоаннов интимный концерт Евы Наркуте.
Олег Шураев приглашает на stand-up выступление по случаю Св. Валентина.
Paviljonas - концерт популярной группы J:MORS.
Активные развлечения
Ралли Дня Св. Валентина PANCARS – возможность сесть в автомобили Fiat 126 и частвовать в ориентационном мероприятии в Вильнюсе.
Vilnius Grand Resort SPA предлагает релаксационные пакеты на День Св. Валентина – бассейны, бани, массаж и другие процедуры.
Альтернативные предложения
Если хотите отметить праздник нетрадиционно, посетите музеи или художественные галереи, сходите в кино или просто погуляйте по романтичным улочкам Вильнюса.