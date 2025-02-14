2025.02.14 12:43

Где праздновать День Святого Валентина в Вильнюсе?

 
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Valentino diena
Valentino diena
ФОТО: Ivan Gran | Shutterstock

В День Святого Валентина Вильнюс стал столицей романтических приключений. Влюбленных ждет масса незабываемых впечатлений!

Романтический ужин

  • Вильнюсская телебашня приглашает на ужин на высоте 165 м с красивым видом на город. В ресторане будут звучать песни Юсте Крауелите и Ауримаса Бачинскаса.

  • Ресторан Imperial предлагает элегантный французский ужин и живую музыку - аккордеон. Цена – 98 евро на человека.

  • Ресторан St. Valentino разработал меню из четырех блюд. Цена – 59 евро на человека.

  • Stikliai (ул. Гаоно, 7): особое меню и уютная атмосфера. Цена – 95 евро на человека.

Концерты и мероприятия

  • Музыкальный клуб Tamsta готовит особый концерт „The Backs – вчера, сегодня, всегда“.

  • Вильнюсский костел Св. Иоаннов интимный концерт Евы Наркуте.

  • Олег Шураев приглашает на stand-up выступление по случаю Св. Валентина.

  • Paviljonas - концерт популярной группы J:MORS.

Активные развлечения

  • Ралли Дня Св. Валентина PANCARS – возможность сесть в автомобили Fiat 126 и частвовать в ориентационном мероприятии в Вильнюсе.

  • Vilnius Grand Resort SPA предлагает релаксационные пакеты на День Св. Валентина – бассейны, бани, массаж и другие процедуры.

Альтернативные предложения

Если хотите отметить праздник нетрадиционно, посетите музеи или художественные галереи, сходите в кино или просто погуляйте по романтичным улочкам Вильнюса.

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