Где праздновать День Ивана Купалы: список мероприятий в столице

В Литве в эту ночь праздновали Росы. Позже с приходом христианства праздник связали с именем Св. Иоанна и стали праздновать Йонинес.

В Вильнюсе и в Вильнюсском районе ждет масса мероприятий:

Праздник в Веркяйском парке

В 25-й раз праздник будут отмечать в Веркяйском парке 21 июня, в пятницу, с 19 ч.

Бесплатная экскурсия

20 июня, в 18:30 ч. состоится бесплатная экскурсия „В поисках цветка папоротника“, на которой расскажут о тайнах, символах и ритуалах самой короткой ночи.

Экскурсии организует Vivid Vilnius. Маршрут пролегает по Бернардинскому саду, Нагорному парку, долине Вильняле. Последняя точка прогулки - Гора трех крестов.

Где? у памятника Королю Миндаугасу (ул. Арсенало, 1).

Праздник в Кернаве