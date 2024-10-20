Где осенью в Вильнюсе снимают кино?

В Вильнюсе снимают короткометражный фильм режиссера Гинте Регины „На улице Кондукторю“. По словам создателей, идея фильма родилась у режиссёра два года назад, когда она вернулась в Литву после 14 лет жизни в Великобритании и поселилась в Науйининкай, на улице Кондукторю. Основные съемки пройдут в экстерьерах и частных интерьерах этой улицы. Улица Кондукторю имеет уникальный характер – здесь до сих пор стоят деревянные дома, бегают собаки и дети, а по близлежащим путям курсируют поезда. Эта улица похожа на машину времени, сохраняющую прошлое. Как создателя Гинте интересует возможность увековечить то, что уже исчезает.
В Вильнюсе также снимают дебютный короткометражный фильм режиссера Аушры Гедрайтите, рассказывающий историю молодой пары, столкнувшейся с проблемами хронических заболеваний и хрупкости жизни.
В столице также работают шведские создатели и команда литовского художественного фильма „Баракуда“.