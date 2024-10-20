Где осенью в Вильнюсе снимают кино?

Вильнюсский киноофис информирует о съемочных работах в городе и кратковременных ограничениях движения транспорта:

•С 15 час. 21 октября до 24 час. 24 октября съемки пройдут на ул. А. Стульгинске, 8. На указанное время для съемок будут зарезервированы 14 парковочных мест возле здания;

• С 12 до 15 час. 23 октября съемки пройдут рядом со зданием на ул. Швитригайлос, 40, будет ограничено движение пешеходов на короткое время (до 3 минут);

• С 15 до 20 час. 23 июля съемки пройдут рядом со зданием на ул. Швитригайлос. 56, движение пешеходов будет ограничено на короткое время (до 3 минут);

• С 15 до 20 час. 23 октября съемки пройдут на улице Швитригайлос на эстакаде над железной дорогой, движение пешеходов будет ограничено на короткое время (до 3 минут);

• С 8 час. 24 октября до 22 час. 25 октября сьемки пройдут в здании на ул. Руденс, 30. С 15 час. 23 октября до 22 час. 25 октября для съемок будут зарезервированы 6 парковочных мест на ул. Филарету;

• С 13 до 15 час. 24 октября съемки пройдут рядом со зданием на ул. Прусу. 6, будет ограничено движение пешеходов на короткое время (до 3 минут);

• С 15 до 24 час. 24 октября съемки пройдут возле зданий на ул. Кондукторю, 1 и ул. Кондукторю, 20, будет ограничено движение пешеходов на короткое время (до 3 минут);

• С 20 час. 24 октября до 1 час. 25 октября съемки пройдут возле здания на ул. Кондукторю. 1, будет ограничено движение пешеходов на короткое время (до 3 минут);

•С 14 час. 25 октября до 1 час. 26 октября съемки пройдут возле здания на ул. Кондукторю. 20, будет ограничено движение пешеходов на короткое время (до 3 минут);

• С 15 до 24 час. 25 октября съемки пройдут возле здания на ул. Кондукторю. 20, будет ограничено движение пешеходов на короткое время (до 3 минут);

•С 9 час. 27 октября до 19 час. 1 ноября съемки пройдут на ул. А. Стульгинске, 8. На время съемок возле здания в указанные часы будет зарезервировано 14 парковочных мест;

• С 7 до 17 час. 28 октября съемки пройдут возле зданий на ул. Геню, 13 и ул. Геню, 19А. С 12 до 16 часов во время съемок будет запрещено движение транспортных средств (кроме жителей и служебного транспорта) на участке улицы Жвирблю от улицы Парко до улицы Геню и с 13 до 17 час. на короткое время (до 3 минут) ограничение движения пешеходов по улице Геню. Для съемок с 15 час. 27 октября до 18 час. 28 октября на улице Геню будет зарезервировано 13 парковочных мест;

• С 10 до 16 час. 31 октября съемки пройдут рядом со зданием на ул. Гандру, 28, с 11 до 16 час запрещено движения транспортных средств (кроме жилых и служебных автомобилей) на участке улицы Гандру от улицы Тако до улицы Содялю;