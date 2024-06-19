Где обещанная гроза? Синоптики объяснили, что случилось

„Где обещанная буря? Чтооо?? Ответ – бури начались с опозданием. Сейчас их наблюдают рядом с Литвой. Как и прогнозировали, самый большой риск на юго-востоке, но... всегда есть вероятность, что то, что обещали в Литве, наблюдается в Польше, Беларуси и России“, – сообщают на странице „Погода и климат в Литве“ (Orai ir klimatas Lietuvoje).

Однако в записи сказано, что еще не вечер. Сказать, что ничего не было, можно будет лишь вечером.