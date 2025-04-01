Где можно получить таблетки калия йодида: министерство объявило список

„Мы хотим поблагодарить сети аптек, которые добровольно и безвозмездно участвовать в раздаче таблеток калия йодида жителям, создав возможность получить их удобно рядом с домом. После того как на сайте e-sveikata.lt появится эл. рецепт, жители могут прийти в одну из аптек из списка и получить таблетки. Важно не забывать, что перед получением препарата провизору надо предъявить удостоверение личности с персональным кодом. При получении новых таблеток в аптеку можно отдать старые, их принимают все аптеки“, – сказал вице-министр Даниэль Наумов.