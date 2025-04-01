Где можно получить таблетки калия йодида: министерство объявило список

Список аптек находится ЗДЕСЬ.
„Мы хотим поблагодарить сети аптек, которые добровольно и безвозмездно участвовать в раздаче таблеток калия йодида жителям, создав возможность получить их удобно рядом с домом. После того как на сайте e-sveikata.lt появится эл. рецепт, жители могут прийти в одну из аптек из списка и получить таблетки. Важно не забывать, что перед получением препарата провизору надо предъявить удостоверение личности с персональным кодом. При получении новых таблеток в аптеку можно отдать старые, их принимают все аптеки“, – сказал вице-министр Даниэль Наумов.
Эл. рецепты автоматически будут сформированы для жителей 17 муниципалитетов, находящихся в радиусе 100 км от Островецкой АЭС: Вильнюса, Вильнюсского района, Варенского, Шальчининкского, Тракайского, Электренского, Кайшядорского, Ширвинтского, Укмергского, Молетского, Аникшяйского, Утенского, Игналинского, Зарасайского, Висагинского, Швенченского и Йонавского района. Все рецепты будут сформированы до конца этой недели, их жители могут увидеть на своей странице в системе.
Таблетки йодида калия предназначены для защиты щитовидной железы от повреждающего действия радиоактивного йода. Если вовремя принять таблетки йодида калия, щитовидная железа блокируется (насыщается) стабильным йодом и тем самым защищается от накопления в ней вдыхаемого радиоактивного йода и вызываемых им повреждений – раковых и других заболеваний этой железы.