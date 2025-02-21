Где место советским памятникам? У одних воспоминания о прошлом вызывают смех, у других – отвращение

Перед лицом геополитических турбуленций растет опасность того, что враждебные в отношении Литвы силы будут использовать любые споры для порождения еще большего хаоса и враждебности. Антанавичюте заметила, что Литва, вернув независимость, лишилась повода избавиться от влияния России, а та может его добиваться через знаки исторической памяти, сохранившиеся в стране.

„Например, небольшое кладбище времен Второй мировой войны в небольшом городке с каким-то знаком. Мы оставили их на произвол судьбы, не включили в список охраняемых, не присматривали и т.д. Тут присмотром за всем этим занялось российское посольство, вложило немало средств – в покраску звезд, позолоту на буквах и т.д., тогда это юридически не регламентировалось, кто хотел, тот мог и присматривать за такими знаками. Я думаю, что если бы мы это не допустили, если бы создали типовые места памяти, как с местами памяти партизан, указали, что здесь погребены военные ВМВ и все. Тогда не осталось бы места для всего этого“.