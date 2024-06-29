Где купаться в Вильнюсе: в списке - 12 пляжей

Для тех, кто не хочет или не имеет возможности путешествовать далеко, предлагаем список из 12 пляжей Вильнюса. О некоторых вы, возможно, слышали или уже даже испытали, но мы не сомневаемся, что вы также откроете для себя новые места для летнего купания.
Зеленые озера
Зеленые озера, или озеро Бальсис, пожалуй, самое любимое место для купания многих жителей Вильнюса. Неудивительно, что в жаркий летний день здесь много отдыхающих – их манит огромное озеро, окруженное лесом.
Кроме того, на пляже вы найдете, оборудованные кабинки для переодевания, лежаки и даже библиотеку. Любители активного отдыха будут рады воспользоваться тренажерами, волейбольной и баскетбольной площадками. Есть также места для пикника, туалеты и колонки с питьевой водой.
Озеро Антавиляй
Это озеро в столице также окружено лесами, и приехавшие к нему отдыхающие имеют удобный доступ к воде. На берегу есть кабинки для переодевания, зоны отдыха, скамейки для сидения.
Озеро Балжис
Некоторые называют это озеро Бильджю. Небольшое озеро окружено сосновым лесом, а отдыхающих больше всего привлекает его песчаное побережье. На пляже вы найдете навесы, кабинки для переодевания, туалеты, специально оборудованные места для пикника. Летом на северном берегу этого озера работает трасса для катания на водных лыжах.
Озеро Гилужис
Вряд ли вы не слышали об этом озере. Пляж в микрорайоне Пилайте ежедневно привлекает множество горожан, желающих освежиться. На озере есть большой понтонный спуск, туалеты на пляже, детская игровая площадка и специальные места для пикника.
Озеро Балтеша
Если берег озера Гилужис для вас слишком узок, мы приглашаем вас испробовать близлежащее озеро Балтеша. Судя по количеству отдыхающих, можно утверждать, что пляж этого озера многим еще не известен. Минус в том, что привычных удобств здесь нет, а само озеро несколько заболочено.
Озеро Дварченис
Здесь пляж тоже еще относительно новый, поэтому летом на нем немного отдыхающих. Озеро окружено сосновым лесом Антакальниса и до него легко добраться, если не пешком или на велосипеде, то на общественном транспорте. Здесь вы найдете кабинки для переодевания, туалеты, места для пикника и площадку для пляжного волейбола.
Озеро Тапяляй
Еще одно известное и любимое многими вильнюсцами озеро, оно также окружено зелеными лесами. Озеро хорошо оборудовано, на пляже есть специальные зоны для отдыха, кабинки для переодевания и туалеты.
Озеро Гела
Это озеро находится не в самом городе, а в Вильнюсском районе, в окружении живописного Неменчинского леса. Хотя бы раз туда обязательно стоит съездить, ведь озеро исключительное. Отдыхающие рады настоящему СПА под открытым небом, ведь берег сложен из белой глины, которая, как полагают, способствует не только красоте, но и здоровью. Кстати, само озеро считается одним из самых чистых в окрестностях столицы. Здесь вы также найдете кабинки для переодевания.
Жирмунайский пляж
Охладиться можно не только в озерах – вильнюсцы тоже любят прохладную воду реки Нерис. На берегу реки расположен чрезвычайно популярный пляж Жирмунай.
Здесь вы найдете понтонный пандус, оборудованные кабинки для переодевания, туалеты, душевые, колонки с питьевой водой и специальные места для пикника. Активных отдыхающих ждут тренажеры, площадки для пляжного волейбола и баскетбола. Есть игровая площадка для детей.
Пляж парка Вингис
А может ли быть еще лучше – еще один пляж вы найдете в самом центре города, в парке Вингис. Пляж, приглашающий искупаться на реке Нерис, песчаный и легкодоступный. Есть также кабинки для переодевания, скамейки, туалеты и столы для пикника. Кстати, это единственный пляж Вильнюса, куда допускаются домашние животные.
Пляжи в Валакампяй
Еще один пляж на берегу Нерис, где любят освежиться вильнюсцы. Точнее, здесь вы найдете два пляжа. В первом вы увидите понтонный пандус, кабинки для переодевания, туалеты, места для пикника, колонки с питьевой водой, тренажеры и детскую игровую площадку. Есть площадки для пляжного футбола, волейбола и баскетбола. Второй пляж для удобства отдыхающих оборудован кабинками для переодевания, фитнес-зоной, туалетами, питьевой водой и местами для пикника.
Григишский пляж
Если вы не живете где-то поблизости, скорее всего, вы еще не слышали об этом пляже. Официально пляж был признан всего пару лет назад – с учетом того, что возле реки Воке особенно любили отдыхать местные жители. Теперь это место приспособлено для качественного времяпровождения – здесь есть кабинки для переодевания, туалеты, скамейки, места для пикника, площадка для пляжного волейбола.