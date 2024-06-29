Где купаться в Вильнюсе: в списке - 12 пляжей

Это озеро находится не в самом городе, а в Вильнюсском районе, в окружении живописного Неменчинского леса. Хотя бы раз туда обязательно стоит съездить, ведь озеро исключительное. Отдыхающие рады настоящему СПА под открытым небом, ведь берег сложен из белой глины, которая, как полагают, способствует не только красоте, но и здоровью. Кстати, само озеро считается одним из самых чистых в окрестностях столицы. Здесь вы также найдете кабинки для переодевания.