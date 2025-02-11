Где дешевле покупать продукты в феврале?

Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в торговых сетях Lidl и Maxima – 10,02 евро. Более дорогими мясными продуктами особенно выделялась корзина товаров торговой сети Rimi, где она стоила 10,62 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,60 евро.

Согласно результатам исследования, проведенного в феврале, самые дешевые молочные продукты предлагает торговая сеть Lidl – 6,76 евро, а самые дорогие – в торговой сети Maxima – 8,16 евро. Разница в их ценах составляет 1,41 евро.

При сравнении средней стоимости корзин товаров, купленных в ходе исследования, выяснилось, что в торговой сети Lidl она составила 35,70 евро, в Rimi – 36,77 евро, в Norfa – 37,33 евро, в Maxima – 38,09 евро, в Iki – 38,89 евро.

Самая низкая цена на зерновые продукты зафиксирована в торговых сетях Lidl и Norfa – 3,13 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki, где зафиксированная цена на эту группу продуктов была равна 3,50 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами – 0,37 евро.

Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Maxima – 2,76 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki – 3,27 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 0,51 евро.