Где дешевле покупать продукты в феврале?

При сравнении средней стоимости корзин товаров, купленных в ходе исследования, выяснилось, что в торговой сети Lidl она составила 35,70 евро, в Rimi – 36,77 евро, в Norfa – 37,33 евро, в Maxima – 38,09 евро, в Iki – 38,89 евро.
Согласно результатам исследования, проведенного в феврале, самые дешевые молочные продукты предлагает торговая сеть Lidl – 6,76 евро, а самые дорогие – в торговой сети Maxima – 8,16 евро. Разница в их ценах составляет 1,41 евро.
Самая низкая цена на мясную продукцию зафиксирована в торговых сетях Lidl и Maxima – 10,02 евро. Более дорогими мясными продуктами особенно выделялась корзина товаров торговой сети Rimi, где она стоила 10,62 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,60 евро.
Самая низкая цена на зерновые продукты зафиксирована в торговых сетях Lidl и Norfa – 3,13 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki, где зафиксированная цена на эту группу продуктов была равна 3,50 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами – 0,37 евро.
Самая низкая цена на фрукты и овощи зафиксирована в торговой сети Maxima – 2,76 евро, а самая высокая – в торговой сети Iki – 3,27 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составляет 0,51 евро.
Самая низкая цена на напитки наблюдалась в торговой сети Lidl – 8,75 евро. Самая высокая цена на эту категорию товаров зафиксирована в торговой сети Iki – 9,75 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 1,00 евро.
Самая низкая цена на остальные продукты в корзине – белый сахар, подсолнечное масло и куриные яйца – зафиксирована в торговой сети Iki – 3,89 евро, а самая высокая – в торговой сети Maxima – 4,63 евро. Разница между самой высокой и самой низкой ценами составила 0,74 евро.
Исследование проводилось 3 февраля этого года. В ходе него тайные покупатели SeeNext посетили вильнюсские и каунасские магазины пяти крупнейших торговых сетей страны – Iki, Lidl, Maxima XX, Norfa XL и Rimi Hyper.
Для покупок была выбрана корзина из 22 самых дешевых товара повседневного спроса. В ее состав вошли продукты, выбранные из разных категорий продовольственных товаров: молочные, мясные, крупяные, бакалейные продукты, фрукты, овощи и напитки.