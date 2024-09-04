Газон на лучшем стадионе Литвы не вдохновляет: судьба состязаний – в руках УЕФА

В среду было снято покрытие с газона стадиона им. С.Дарюса и С.Гиренаса – после оценки его состояния будут решать, сможет ли сборная Литвы играть на стадионе в Каунасе.
По первичному плану, в пятницу на стадионе должна играть сборная Литвы в матче Лиги народов УЕФА, однако после концерта газон находится в ужасном состоянии.
Работы по восстановлению газона были начаты сразу после концерта atstatymo, однако до сих пор неясно, будет ли сборная играть на этом стадионе.
Похоже, что все работы были тщетными, газон не восстановлен. В среду вид был еще хуже, чем сразу после концерта.
По словам президента ЛФФ Эдгараса Станкявичюса, решающий осмотр стадиона состоялся в 11 ч. в среду.
„План A – матч в Каунасе. С субботы идет подготовка. Спасибо администрации стадиона, Мартинасу Шлежюсу, который делает все возможное, чтобы матч прошел в Каунасе.
В 11 ч. состоялось открытие. Мы решили, что хуже уже не будет, фотографии вышлем УЕФА и будем ждать решения.
С УЕФА мы договаривались, что если матч проходит в Каунасе, то в четверг тренировка состоится на резервной площадке „Каунасского Жальгириса“, – сказал Станкявичюс.
Если УЕФА не разрешит проводить матч в Каунасе, он состоится в Вильнюсе или в Мариямполе .