Гаврилов будет отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая: должность призывает к ответственности

„Я никогда не отмечал никакие победы других стран и т.п. Мое поведение было связано с семейной традицией, которую я постараюсь сохранить. Если мы говорим о позиции Литвы, о ясности, которая нужна на официальной должности, то я подтверждают, что, не меняя никаких своих взглядов, смогут вспомнить память погибших во ВМВ 8 мая“, – акцентировал он.

Несколько лет назад Гаврилов в фейсбуке делился поздравлениями по случаю 9 мая (День победы в России). В социальных сетях это вызвало возмущение, но Гаврилов ответил, что будет отмечать этот день и в будущем.

„Я прекрасно понимаю, что официальная должность - это определенная ответственность, я должен представлять позицию всего литовского общества и государства. Если мы говорим об окончании ВМВ в Европе - 8 мая ясная дата, которую отмечают в Литве“, – сказал вице-министр.

„В последний раз об этом я писал в 2020 г., с тех пор, к сожалению, в мире произошло много событий, изменивших ситуацию. Я сознательно не делился никакими записями. Моей семье важна ВМВ, ее окончание в Европе, и мы это будем вспоминать, но будем делать это со всей Литвой – 8 мая“, – сказал Гаврилов.

Он подчеркнул, что он и его семья раньше отмечал окончание ВМВ, а не День победы, который отмечают в России.

„Я никогда не праздновал, это была дань памяти. Мы в семье не устраиваем никаких праздников, тут важно отдать дань памяти людям, погибшим в борьбе с фашизмом в Европе. Это не было праздником, мы не планируем праздновать“, – подчеркнул он.