Гастрономические счастливчики: cразу четыре литовских ресторана получили звезды Мишлен

Гид Мишлен – престижное издание, оценивающее лучшие рестораны мира, издается во Франции с 1900 года. Производитель шин Michelin создал это руководство, чтобы поощрять путешествия на автомобиле.

Инспекторы Мишлен тщательно изучили гастрономическое предложение в различных регионах Литвы, посетив Клайпеду, Тракай, Каунас и столицу страны Вильнюс. В ходе этих оценок опробован широкий спектр кулинарных изысков – от традиционных литовских блюд до блюд, созданных под влиянием международной кухни, с акцентом на местные и сезонные продукты.

Процесс отбора проходил в соответствии с международной признанной методологией гида Мишлен, состоящей из анонимной и независимой оценки ресторанов на основе 5 критериев, в центре которых – исключительно качество блюд: качество использованных ингредиентов, техника приготовления, сочетание вкусов, индивидуальность шеф-повара и то, как она проявляется в блюдах, а также постоянство меню и его соотношение во времени.